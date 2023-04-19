人才戰 | 了解新世代需求、適時表揚付出！酒店女掌舵：建立好「僱主口碑」比銀彈攻勢有效

作為團隊領袖必須「貼地」，香港朗廷酒店董事總經理及朗廷酒店集團亞太區域營運副總裁熊曉韻表示，幾乎每天傍晚時分，都會到酒店大堂遊走一趟，了解客戶需要。（受訪者提供圖片）

作為團隊領袖必須「貼地」，來自新加坡的香港朗廷酒店董事總經理及朗廷酒店集團亞太區域營運副總裁熊曉韻（Sherona），不僅苦練出一口流利的廣東話，與年輕團隊溝通時還以「熊姐姐」自居，建立親切感，鼓勵員工參與帶動創新及溝通。

她深信，要在現今人才戰中突圍，成為行內首選僱主（employer of choice），建立良好僱主口碑，將比起銀彈攻勢更有效力，令員工有更強烈的歸屬感。

今年初起，熊曉韻親自帶隊跑步小組，相信與員工一同到戶外紓緩緊繃情緒，讓團隊再度投入工作時更有效率。（受訪者提供圖片）

適時表揚新世代 提供海外交流

在酒店業打滾了30年的Sherona笑言，在個人工作及管理模式上也經歷不同改變，由「以前可能會無日無夜地埋首工作」，到現時需要兼顧對外（客人）對內（團隊），還愈來愈多接觸新世代人才，以及促進跨團隊合作解決危機等。

她留意到，近年的新世代人才，普遍「較進取地表達對職涯的規劃及目標，甚至在應徵時已有非常具體的想法」。因此，她常常提醒及反問自己：「要先了解新世代有甚麼要求，為何要加入我們。」除了薪酬、年終花紅、膳食福利等，當中最關鍵的是，能夠適時賞識及表彰他們的付出，以及提供到海外交流的機會等。因此，該集團亦有設立Langham Miles獎勵員工。

現時朗廷酒店集團旗下擁4大品牌，在她協助營運的亞太區域之中，就有20間酒店及酒店式住宿，包括新推出以新世代為目標客群的酒店式住宿Ying'nFlo。她強調，不論在疫市中開業、經營酒店品牌，抑或在人才戰中突圍，都必須建立識別度高的品牌形象，「最重要的因素是讓人建立美好回憶」，以及「了解他們的喜好及需要，要讓客人、員工都感覺到你對他們無微不至的關懷。」

可是她亦提到，「這句話說來容易，要做到卻很困難」。以管理人才方面為例，她分享，上任香港朗廷酒店董事總經理後，也花逾一年時間才能與員工成功建立良好溝通關係。

與MD對話 平等對談方式進行

回顧初來埗到階段，的確難以在一時三刻內「深挖」員工的需求。於是，她啟動了身旁所有HR團隊或其部門主管在場的「與MD對話」工作坊，「期望以平等的對談方式，並非採用嚴厲的掌舵人口吻及單向地溝通；同時採用廣東話進行對話。」

其間，簡單及細微的問題如Locker位置、洗手盆水喉出水問題等，她都迅速地為員工解決。她表示：「近日就連洗碗洗煲的團隊都勇於表達了想法，表示想將制服改為更方便活動的Polo恤。」

至於面對近年一場連做夢也想不到的世紀疫情，她坦言：「沒有一本天書或預言未來的水晶球，教曉我們該如何拆局。」即使擔任著領袖角色與身份，也難以在每次遇到難題時，單靠一人之力或借鑑過去經驗，隨即想出解決方法，「需要依靠團隊之間互相合作，並肩而上」。

於是，屢屢出現一些連她都不懂處理的問題時，她都會以「It's okay to make mistakes」（犯錯也沒關係）共勉之，鼓勵團隊多去「試誤」，再從錯誤中修正，「一齊試到得為止」。

疫下快速變陣 提供送餐上桌

早前疫情下，餐廳食肆成為病毒傳播的高危地點，就連最受歡迎的自助餐餐廳，也經歷生意慘淡階段。她回顧團隊初時想到推出轉向積極推廣新方案，請來網絡紅人舉辦瑜伽班，並提供時下流行、受愛美女性和健身族群推崇的低卡Healthy Bowl（健康餐盒），惟反應未如理想。

其後，團隊迅速調整策略：「知道客人還是偏愛吃自助餐，只是因為不太想外出拿取食物，就改為半自助形式，向每枱客提供送餐上桌服務，由廚師親自端出新鮮美食，如龍蝦仔或其他時令美食。」在Staycation（宅度假）方案的部署也如是，「需要不斷地，及時審視哪些方案較成功」。

在酒店服務帶入Local Touch非常重要，朗廷酒店品牌較常以地道美食迎賓，以及專為適合幼童的布置等，連小朋友都可擁VIP體驗。（官方IG截圖）