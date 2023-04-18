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18/04/2023

【FOCUS】消費帶動GDP異彩　中國臨刺激加減碼路口

#房地產 #GDP #汽車股 #刺激政策
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　　中國經濟，驚喜不斷。繼3月服務業PMI、出口、新增貸款接連超預期之後，首季GDP再大放異彩，按年升4.5%(預期：4%)；但消費端、生產端表現一強一弱，反映復甦動能的結構不均衡。此外，開發商信心、青年失業率、居民收入增長，亦透露經濟後勁隱憂。

 

汽車銷售、餐飲收入回暖

 

　　國家統計局周二(18日)發布，中國一季度GDP從去年第四季的2.9%，加速至4.5%，大勝預期。最可圈可點是，增長動力呈現最高層樂見的消費發力，3月社會消費品零售一飛衝天至按年增10.6%(預期：7.5%) ，錄2021年6月以來最高，令最終消費對GDP貢獻率顯著回升至66.6%。　

 

 
　　其中，汽車銷售一改首2月縮水9.4%，3月增長11.5%，絕對數再超4千大關錄4265輛；餐飲收入更按年飆升26.3%，反映疫後重開復常帶動線下服務業迅速回暖；國際金價挑戰歷史新高，帶動金銀珠寶消費按年大升37.4%。

 

　　相比之下，投資、工業生產顯黯淡，3月規模以上工業增加值按年增3.9%（預期：4.4%），跟PPI通縮、出口交貨值下降、技術下行周期走勢一致；首季固定資產投資放緩至5.1%(預期：5.7%)，其中，基礎設施、製造業投資增速分別從去年的9.4%、9.1%，放緩至8.8%、7%。

 

新開工面積、土地出讓跌

 

　　表現乍暖還寒的當屬房地產，儘管70大中城市3月新建商品住宅價格按月升0.5%，創2021年6月以來最大漲幅，3月商品房銷售額同止跌回升（按年升4.1%），但首季房地產開發投資跌幅較首2月復擴大，尤其是反映開發商信心的新開工面積跌幅從9.4%擴大至19.2%。

 


　　疊加財政部揭盅，首季國有土地使用權出讓收入按年大降27%，逾6.4億平方米商品房如何去庫存，仍相當費思量。對此，人行貨幣政策委員會一季度例會新增「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」提法。

 

　　國統局數據並顯示，3月16-24歲勞動力調查失業率錄19.6%，再逼近去年7月19.9%的紀錄高位；而首季城鄉居民人均可支配收入實際按年增速分別錄2.7%、4.8%，跑輸2019年同期的5.9%、6.9%。

 

內外需波動主宰後續動能

 

　　鑑於「就業-收入-消費-生產」循環仍顯阻滯，儘管次季GDP有望受惠低基數效應企上8%，但內外需波動的不確定性，將主宰經濟復甦後續動能；逆風還包括報復性消費/買房退潮、出口超預期難以為繼、三四線城市地方財政惡化、中美對抗升級等。

 

 
　　對於前期的「寬貨幣、大財政」刺激，人行貨幣政策委員會已流露謹慎之意，提出「結構性工具有進有退」；但於此同時，中央財政近日下發資金100億元，向實際種糧農民發放一次性補貼。如同聯儲面臨加息減息抉擇，中國同站在加碼減碼刺激的十字路口。

 

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