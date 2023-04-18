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18/04/2023

蘇丹政變背後的美俄博弈

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　近年中美俄三大國角逐非洲大陸，令到該地區的地緣政治變得異常敏感。日前東非阿拉伯國家蘇丹軍人統治層中，在16日突然爆發血腥內鬨，瀕臨內戰邊沿，震驚世界。在此之前，美國國務卿布林肯於上月中才剛訪問中東非國家，而最近美方國防部機密文件外洩案中，有文件揭露埃及軍政府秘密向俄羅斯提供軍火。當蘇丹軍方內部互相駁火之時，埃及軍隊又正好在該國和政府軍合作軍事演練，當中關係不禁耐人尋味。

 

（AP）

 

　　事實上，我們對蘇丹這名字並不陌生，早於2003年一場維持了13年的達爾富爾種族大屠殺，引起全球關注，荷里活明星也為受害者發聲，令到蘇丹不斷成為國際新聞頭條，加上南北蘇丹的殘酷內戰，南蘇丹最終脫離北部獨立，這一切都令蘇丹長期處於不穩定的狀態。

 

　　今次發動叛變的「快速支援部隊」這個準軍事組織，正是源於曾深度參與達爾富爾屠殺的金戈威德民兵組織，後來由達加洛將軍收編成為軍隊中的另一頭馬車，一樣強悍，介入過也門和利比亞戰爭，並控制了蘇丹部分領土和一些金礦，與由布爾漢將軍領導的政府軍分庭抗禮。

 

　　一個國家竟然存在這麼一個強大的準軍事組織，而且屢次侵犯人權，其軍頭又野心勃勃，焉能不構成國家內部安全威脅？後來因國家出現嚴重的民不聊生，軍方終於在2019年利用人民上街表達不滿的機會，推翻長期獨裁統治蘇丹的總統巴希爾，成立軍民聯合政府，但民間一直呼籲盡快過渡至文人民主政府。

 

　　可是，軍方又豈會願意主動放棄權力？2021年蘇丹再次出現政變，由軍人徹底取代軍民聯合政府。新的軍人政府由一個叫「將軍委員會」管理，作為正統武裝部隊將領的布爾漢成為蘇丹握有實權的總統，但他的副手兼「快速支援部隊」首領達加洛將軍，也非等閒之輩，兩者對國家未來發展和文官統治建議一直存在分歧。最後因布爾漢企圖將快速部隊納入政府軍編制，而和達加洛作出了正面衝突。

 

　　今次蘇丹內亂連駐當地的聯合國辦事處也有人員遇難，客機亦遭襲擊，可謂是殺紅了眼，實在使國際社會擔憂，若衝突停不了後果的確堪虞，特別和蘇丹只有地中海一海之隔的南歐，他們可能隨時再次受蘇丹戰亂所造成的大量難民衝擊。

 

　　蘇丹的地理環境特殊，它瀕臨紅海，又與埃及、伊朗和沙特阿拉伯為鄰，與俄羅斯關係更是千絲萬絮。其實俄國過去多年積極在非洲地區開拓勢力範圍，這已不是新鮮的現象，西方對此已有不少研究。不過，到了俄烏戰爭爆發，非洲多國以中立為由拒絕譴責莫斯科，也不參與西方對俄制裁行動，美國當然不悅，而歐洲也擔心俄羅斯會利用非洲加大對他們的壓力。

 

　　俄烏戰爭令美國再度重視非洲，近期美國官員頻繁訪問非洲，僅在上月3月份，國務卿布林肯出訪中非的尼日爾和東非的埃塞俄比亞，美國副總統賀錦麗則到訪西非國家加納、東非的坦桑尼亞和東南非國家贊比亞。此外，還有負責平民安全、民主和人權的副國務卿Uzra Zeya前往岡比亞和塞內加爾，而負責教育和文化事務的助理國務卿Lee Satterfield訪問南非等，據聞拜登今年稍後也會到訪非洲，美國人自己也笑稱，今年是美國官員前往非洲旅行的一年。

 

　　這樣頻繁的訪問，明顯是衝著中俄兩國而來。布林肯首訪尼日爾，除企圖恢復美國在西非的影響力外，也希望從尼日爾開始抗衡俄羅斯在中非的勢力，並向東推進，圍堵甚至瓦解中俄在紅海一帶的力量，當中也包括伊朗，如是者，蘇丹的地緣位置便顯得非常重要。因此，今次蘇丹內亂，便有陰謀論滿天飛，指這是美國向埃及示警，並要攪亂俄國在東非的部署，以及中國的「一帶一路」計劃，但至今沒有有關方面的證據，而美埃俄三方亦同時否認外洩文件對埃及的指控。

 

　　無論如何，蘇丹內部早已存在嚴重問題，不僅涉及政府和反政府武裝在政經問題上的衝突，而政府內部在政治和軍事上也存在派系之爭，還有其他極端宗教武裝勢力，早令這個東北非國家尤如火藥庫。考慮到蘇丹的特殊地缘政治戰略位置，它的局勢無疑對歐亞大陸的安全有深遠影響。

 

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