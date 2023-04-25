痛風增關節變形危機 及時治療減風險

痛風是因尿酸石刺激，引致發炎疼痛的關節炎症。由於都市人喜歡大魚大肉，又缺乏運動，加上三高及肥胖問題日趨嚴重，至使痛風個案增加。痛風雖不能根治，但通過服用藥物及調節飲食，有助控制體內尿酸的水平，可以減低復發機會。 慢性痛風是由痛風反復發作後的慢性炎症引起，患處不僅持續感到劇痛，嚴重的話更會導致關節變形。

高嘌呤食物增尿酸水平

發達國家的痛風個案比發展中國家高，在北美和西歐大概 1%至 4%的成年人口患有痛風，調查顯示本港過去十年患者人數持續上升。骨科醫生魏垚鑫指出，痛風與高嘌呤(Purine)飲食、遺傳有關聯 。魏醫生解釋指，進食高嘌呤食物，例如紅肉、海鮮、內臟、酒等，人體會將飲食吸收的嘌呤轉化成尿酸。不過要注意的是，就算減少進食高嘌呤食物，仍有機會出現高尿酸問題，事關由食物產生出來的尿酸只有 約3 成，餘下約 7 成都是由細胞新陳代謝轉換而成。一般而言，正常狀態下產生的尿酸可經尿液排出體外，但當身體產生的尿酸增加，或腎臟未能有效排走尿酸令尿酸積聚，結晶沉積在關節時，就會引起發炎痛症。另外，超重會令身體產生更多尿酸，腎臟會較難排走尿酸。

紅肉、啤酒均為高嘌呤食品，經常進食有機會增加尿酸值。

延誤治療致關節變形

魏醫生指出，痛風病發最常見於下肢關節上，大部分首次發病在腳趾公關節，引致紅、腫、痛等症狀，部分人甚至痛到無法行走，即痛風關節炎病發。另外，長期尿酸過高又得不到適當治療，更可能演變成慢性痛風，經常反覆發作，嚴重的話會導致關節變形，影響跟腱，嚴重甚至有機會斷裂。「曾有一名家族遺傳患者，由於沒有及時接受治療導致痛風石生長在多處關節，最終手術切除共超過 300 克的痛風石，患者才能如常活動。」

消炎止痛藥紓緩痛楚

要控制痛風，最重要是嚴控各種危險因素包括不良飲食習慣、肥胖、飲酒等。「要減低或預防痛風發作，患者必先改變飲食習慣，避免攝取高嘌呤食物。但對於病情較嚴重的痛風患者來說，一般也要採用藥物治療配合。」魏醫生指出，治療痛風的藥物主要分為急性發作緩解痛楚及長期控制尿酸水平兩種。病人急性痛風發病期間，醫生會先以紓緩患者的痛楚為首要的治療方案，一般會處方非類固醇消炎止痛藥，例如對胃部的副作用較低的 COX 2抑制劑，盡快令患處消炎及止痛。

長期控制尿酸水平，才能減少急性痛風發作的機會。

魏垚鑫

骨科醫生



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HK-CXB-110047 Apr/2023

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