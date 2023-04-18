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18/04/2023

消費券優惠2023 │ 一文睇晒電子產品消費券優惠！豐澤1,000件貨品激減 / $1搶小米手環 / 4匹窗口冷氣機$3,000有找 / DYSON風筒減$800

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Text: Sammy Leung

　　早前已經派發了第一期的消費券，大家想好了怎樣用了嗎？如果大家想利用消費券入手手機、電器等，就不要錯過電器店的優惠了。事關不少電器店為了迎接消費券，紛紛推出超筍優惠，好像是限量$1搶轉換插座、小米手環等等。不多說，即睇各大電器店優惠！

 

延伸閱讀：消費券優惠2023│一文睇晒生活百貨、超市消費券優惠

 

延伸閱讀：消費券2023 | 商場消費券購物優惠合集！

 

消費券優惠2023│1.蘇寧：消費滿$3,000減$100+$2,298入手智能手錶

 

　　即日起至5月31日於蘇寧門店使用AlipayHK、WeChat Pay HK及BoC Pay，並在於電子支付平台領券及單一消費滿$3,000即減$100、滿$1,500即減$50；八達通、PayMe及Tap & Go用戶在4月30日前於蘇寧門店單一消費滿$1,500即送$25咖啡禮券，咖啡禮券數量有限，送完即止。而這6種消費方法更可以合併支付！

 

 

　　另外，蘇寧更推出「勁『賞』消費買不停」，當中精選產品有4月消費券優惠價$2,298入手Samsung Galaxy Watch5 智能手錶；$8,799買Apple MacBook Air 256GB；$4,680 買Samsung 43" QLED 4K 電視；$4,399入手Toshiba 1.5匹獨立抽濕 LED遙控系列窗口式冷氣機及$2,890 入手 LG 無線吸塵器等。

 

 

門店優惠日期：即日至2023年5月31日

詳情：https://www.hksuning.com/cuxiao/CVS23Apr_m.html

 

下一頁：友和YOHO 6大支付平台都有折扣

 

 

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