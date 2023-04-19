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19/04/2023

水逆金牛來了！諸事不順！金錢交易尤其要小心！邊幾個星座最受影響？如何應對？

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  • 占星師 Jupiter

    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　大家相當熟悉的老朋友「水星逆行」又來了，今次是在金牛座，4月21日開始逆行，直到5月15日才回復順行。

 

　　「水星逆行」 是占星學中最為廣為人知的星象，即使是完全不懂占星學的人，也可能聽過 「水逆行」。

 

　　水星負責掌管許多重要的事務，對我們的生活扮演著極為重要的角色。因此，當出現問題時，影響也會比較貼近個人生活。

 

　　水星掌管的事務包括交通、通訊、買賣、交易、商業、文書、溝通等，這些事情都基本上與日常生活息息相關，從每天上下班的交通，到在街上買杯咖啡的小交易，以至重要項目的商討和簽約，還有機不離手的「手機」、「電腦」這些通訊用具和系統、網絡，都在水星的管轄範圍。

 

　　當水星逆行時，以上的事務就更容易出現狀況，例如遇到阻礙、進度緩慢或發生意想不到的問題，因此必須特別謹慎，預留空間處理問題。

 

　　這次的水逆在金牛座，也就會特別影響金牛事務，包括財務、資源、金錢、土地、感官享受，例如金錢上的計算有錯漏、交易出現問題、財務上的文書出錯；又或一些享樂的事宜，像去美容院、買衣服、吃東西等，都可以出現狀況，像美容儀器壞了、點餐後送來錯的東西、網購有延誤等。

 

《沽注一擲》劇照

 

　　我們可以做以下準備工夫以減低或應付水逆的影響：

 

　　對於文書、文件、重要資料等，務必作好備份，有時電腦、手機、網絡出問題，資料就會消失無蹤。

 

　　對於進行中的計劃，要有應變計劃Plan B，以應付當中的麻煩。

 

　　如果你正在商討一些事情，例如簽合約、開會、進行面試等，對方或你自己可能會出現變故。要等水星順行後才能真正落實。

 

　　凡事都要白紙黑字寫清楚，一定要留下通訊紀錄，以免出現誤會時，沒有記錄引起爭議。

 

　　水逆雖然會帶來麻煩，不過其實也有其特色可以好好利用，可以在此時期作檢討，看看自己的計劃、文書方面有沒有甚麼問題，這時會特別容易發現並作出更正；又或有些計劃其實未如理想，水逆期也可以重整一下，加以改善。又或發覺自己在理財上有些不足之處，亦可想想如何變更。

 

　　這次水逆最受影響的星座：金牛、天蠍、水瓶、獅子

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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