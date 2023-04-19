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19/04/2023

總結6個相信 夏寶龍結束6日訪港 李家超︰充分反映中央重視

#夏寶龍 #港版顏色革命
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　　【晴報專訊】國務院港澳辦主任夏寶龍結束一連6日考察香港行程，昨探訪港大和中小學後，下午離港返京。特首李家超總結其6日行程時，引述夏稱就香港提出6個「相信」，包括相信特區政府及管治團隊能擔起治港主體責任、每個香港人都會為維護香港和諧穩定出力、青年必將擔起對家對港對國家的責任等，認為對方充分顯示對香港的關心及重視。

 

夏寶龍昨午離港返京

 

　　夏寶龍昨早先由李家超、中聯辦主任鄭雁雄、教育局局長蔡若蓮等陪同到港大，參觀本部校園圖書館、工程學院創科翼等，再與港大校長張翔午宴和聽取其大學發展藍圖；午後分別到訪柴灣中華基金中學及紅磡馬頭涌官立小學（紅磡灣），至4時半抵達機場離港。在場傳媒問到「一國兩制」是否50年不變、應否盡快就《基本法》第23條立法等問題時，夏寶龍僅向傳媒微笑揮手，未有回應。

 

夏寶龍前日（中）在李家超（左二）陪同下到科大與師生代表交流（政府新聞處圖片）

 

信司法界能維護國安 信青年負責任

 

　　李家超形容夏寶龍連日行程緊密，範圍廣泛多元，又指夏在港考察反映中央對港關心及重視。

 

　　他引述夏提出6個「相信」，包括相信特區政府及管治團隊能擔起治理香港的主體責任；相信愛國愛港力量全心全意支持特首及特區政府依法施政；相信司法界能擔起維護國家安全、捍衞香港法治的使命；相信香港是孕育機遇及財富的熱土及天堂；相信香港是居民共同家園，每個人都會為維護和諧穩定出力作貢獻；以及相信青年必將擔起對家庭、對香港、對國家的責任。


提醒勿忘19年傷痛 重申港亂不起

 

　　李家超續說，夏又提醒港人不要忘記2019年「港版顏色革命」帶來的傷痛，市民的擔憂及對社會的破壞，重申「香港不能亂也亂不起」。

 

　　李家超又強調，香港政府會努力去團結社會上各界，並推動各界強化香港作為國際城市的地位。

 

 

轉載自: 晴報

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