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20/04/2023

殺入《中年好聲音》決賽 「浴室歌王」顏志恒愈戰愈勇

#中年好聲音 #顏志恒
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　　【晴報專訊】顏志恒（Benson）是《中年好聲音》100強中票數最多的「人氣王」，憑着滄桑聲音將中年男人的感受娓娓道來。本身是五星級酒店大廚的他，將歌曲變成一道道「佳餚」呈現觀眾眼前，更愈戰愈勇殺入決賽。

 

 

　　現年42歲的顏志恒從小愛唱歌，與哥哥狂練張學友的歌曲，又參加不少歌唱比賽。Benson自言小時候的唱歌舞台就是浴室，如今依然習慣在浴室練歌，所以有「浴室歌王」的稱號。他坦言，以往苦無一展所長的機會，所以只視唱歌為興趣，沒想到遇上《中年好聲音》。「參加電視台歌唱比賽一定要露面，其實我考慮過，身為廚師係咪適合參加呢？當中掙扎咗好耐，多謝太太好支持我，係佢鼓勵我報名。」

 

Benson（右）打入六強，周日將決一勝負。（資料圖片）

 

　　比賽時間長達半年，Benson兼顧工作、家庭和比賽，絕對不容易。「我係一家之主，要照顧兩個仔，多謝屋企兩位女士，即係媽媽同太太，幫我分擔屋企瑣碎事。兩個仔成日問『點解爸爸唔喺屋企』，我話『爸爸除咗返工，仲要去電視台錄影唱歌，知唔知點解？』兩個仔答『因為你鍾意唱歌囉』，咁就夠喇！」他特別感激同事的體諒，「同事都知我鍾意唱歌多過煮嘢食，佢哋體諒我，仲幫我打氣加油。之前受疫情影響，好多同事流失，好感激我嘅拍檔盡量遷就。」

 

Benson全靠太太及兒子支持，才勇敢參賽。（IG圖片）

 

感激酒店同事體諒

 

　　Benson得到太太及兩名兒子的全力支持，「囝囝未算懂事，佢哋睇《中年好聲音》見到我就會好開心，仲讚我好叻。」他指細仔經常看見自己練歌，耳濡目染下已學懂唱《燕尾蝶》和《一首歌一個故事》。若果將來兒子想當歌手，他絕對支持，「鍾意就去做，只要唔係做壞事，唔好去害人，無論幾多歲都好，都可以好似爸爸咁，做喜歡做嘅事。講真，到我呢個年紀，有家庭同事業，仲有好多身份，要兼顧好多嘢先至有資格去追夢；仲要面對好多嘢，例如擔心被人笑，或者身份上嘅負擔，呢啲先係最掙扎嘅事。」

 

　　成功殺入六強，Benson卻從沒想過要贏冠軍。「唔係無信心，但我已經賺得咗好多。我本來就一無所有，因為參加呢個比賽，肥媽帶我哋上紅館，又同團隊去馬會唱歌；加上比賽片段網上有幾十萬人睇過，呢啲全部都係呢個比賽畀我。我得到嘅比失去嘅多，仲得到成班參賽者嘅友誼，大家鍾意唱歌，無勾心鬥角，起碼呢26強都係真心真意咁相處。」他寄語年輕人要趁生活上未有太多顧慮時，勇敢追夢，好好做喜歡的事，相信父母也會感到自豪。

 

Benson感恩擔任肥媽紅館個唱嘉賓。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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