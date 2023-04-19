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19/04/2023

「長者屋」供不應求

#退休 #理財 #長者屋 #房協 #雋悅 #樂頤居 #彩頤居 #豐頤居
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　從退休策劃的角度，最重要一環當然是居住的問題。當我們退休之後，原則上沒有收入，如果還未解決住問題，實在是不理想的，因為萬一銀行加息或業主加租，都會令供樓或租樓的負擔大增。如果是長期租樓的，長遠更有租不到樓的風險呢！

 

　　不過，香港社會在照顧長者方面，也愈來愈成熟。由房協策劃和興建的「長者屋」，也許會是中產人士退休時，尚未擁有自置物業者的最後一度防綫。

 

　　這個全稱「長者安居樂」的住屋計劃，要求年滿60歲的參加者先付一筆「租住權費」，就可以終身入住，不再擔憂被加租或迫遷（只需每月繳付管理費）。這個安排有點像政府年金，總之愈長命愈著數，我形容這是「物業版」的年金。

 

　　而且，長者屋的設計完全照顧到長者需要，屋苑附設中西醫診所，整個環境都是長者友善的。只不過，到目前為止，只有4個這類的長者屋推出市場，包括非資助項目的北角雋悅；資助項目的樂頤居和彩頤居，以及最新位於紅磡的豐頤居（也是資助項目）。

 

豐頤居1房單位。 （網站截圖）

 

　　樂頤居和彩頤居已推出多年，由於有資助，所以，租住權費只是幾十萬至百多萬元，故推出不久已經住滿了。但2015年推出，位於北角的雋悅，由於地點適中，加上沒有資助，租住權費便由400多萬至接近2000萬不等（推出時適逢樓價處於高位，故所訂的租住權費頗高）。

 

　　結果，推出初期反應欠佳，認購不足額。最後，為了促銷，房協曾經推出試租計劃，甚至終身免管理費等優惠，後來才全數「租出」。

 

　　早前我參加一個飯局，同席有朋友的家人就是當時的受惠者，她家人以400多萬買了一個兩房單位的租住權，又可以終身免管理費。但可惜，她的家人因為腦退化，入住兩年後便要搬到樓下的安老院（每月費用達3萬多元，附設於雋悅）。但她對於雋悅的管理和服務讚不絕口。

 

　　她舉例說，由於家人患了腦退化，經常不自知地按平安鐘，每次都是幾分鐘就有護士上門查看情況，完全不會覺得煩厭，更會把每次的情況告訴家人。

 

　　不知是否口碑愈來愈好，雋悅現時已有逾1500個輪候申請，可見需求遠大於供應。到了上月中，位於紅磡利工街的最新長者屋豐頤居終於推出市場，共提供312個單位，當中超過一半是一房單位，其餘均為開放式單位，實用面積介乎235-403平方呎，租住權費介乎120萬至265萬元。

 

　　但豐頤居的推出，又吸引了新一批退休人士的申請，本來只有500多個輪候申請的，現在已倍增至1100多個，明顯供不應求了。房協主席陳家樂先生還預告，由於土地資源珍貴，未來可能不會再推出獨立的長者屋項目，而是會以綜合發展的混合模式進行規劃。

 

　　如果你已經年滿60歲，正部署退休，但又未有自置物業的話，我建議你還是盡早遞表了，因為長者屋的輪候年期，不下於公屋呢！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

 

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