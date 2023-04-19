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19/04/2023

推動「家族辦公室」鞏固金融中心地位

#理財 #家族辦公室 #金融中心 #裕澤香江
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，近期有個名詞經常在報章上看到，那就是「家族辦公室」，英文是Family Office。我的姊妹Linda對這個名詞也感到很陌生。

 

　　我簡單地告訴她，「家族辦公室」也等於一家公司，成立目的是替一個或多個富豪家族管理財富。但所謂管理財富，也不一定是「錢搵錢」那麼簡單。他們可能更著重保存財富，令他們富過三代。至於投資，也不限金融產品，可能會聚焦有意義的項目，例如教育、環保、科技。另外當然就是慈善事業了！

 


（資料圖片）

 

　　香港最近搞了一個叫做「裕澤香江」的高峰論壇，主動出擊，以推動這方面的發展，Linda問我，政府的如意算盤是甚麼。

　
　　「簡單來說，就是鞏固香港作為國際金融中心的地位！雖然我說，家族辦公室也不是純粹的投資公司，但投資又無可避免地是主要的工作。」我告訴Linda。

 

　　「但我發現一點很特別的，那個『裕澤香江』的論壇，不在會展或中環金融中心的六星級酒店舉行，而是在故宮博物館舉行，我覺得很不協調呢！」

 

　　「嗯，正如我剛才所說，家族辦公室的投資不限於金融產品，金額更大的可能是文化藝術品呢！妳有沒有留意，剛好同期巴塞爾藝術展，以至幾個大型拍賣會也同時在香港舉行。家族辦公室對於藝術品交易、收藏和管理的需求很大，所以，有關方面就特意選擇在故宮博物館舉行今次的『裕澤香江』論壇。」

 

　　「原來如此！」

 

　　「是的，香港作為國際金融中心，擁有世界一流的金融基礎設施、多元化和高效的資本市場，可滿足家族辦公室的基本需要。但香港背靠內地，又實行普通法制度，是內地城市之中，最能夠與國際高度接軌的市場。再者，香港擁有不同類型的專業服務配套，令香港成為内地和國際資金、人才、投資產品和文化藝術品等方面的交匯地。以上種種也就是香港推動『家族辦公室』的優勢。」

 

　　「同意，嗯，我想問一下，所謂『家族辦公室』，是否整個家族會搬來香港呢？」

 

　　「哈哈，我想不會吧，因為『家族辦公室』是專業的公司，背後的家族成員未必會來香港，但『家族辦公室』的負責人或行政人員則不排除會一家大小來港工作和生活呢！」

 

　　「啊，聽妳這樣說，我也可以想像到，推動『家族辦公室』的建設，整體效益其實可以很大呢！」

 

　　「是的，所以，港府前幾年已經在投資推廣署旗下，成立了香港家族辦公室的辦事處，主力對外宣傳推廣，邀請海外富豪家族來港成立『家族辦公室』。而且，在這方面也有一些相關的政策，例如稍後會推出全新的「資本投資者入境計劃」，即所謂的投資移民；對家族辦公室投資的稅務寬減；資助成立全新的香港財富傳承學院；在香港國際機場建設藝術品貯存設施；以及發展香港成為慈善事業中心等。」

 

　　「明白了！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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