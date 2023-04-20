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20/04/2023

【美股星期三】美國經濟衰退打到嚟 有咩防風措施？｜高盛業績差屬預期之內？｜分析Netflix業績及前景

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　市場關注美國債務上限問題及經濟衰退的可能性，對後市會造成甚麼影響。除了國內民眾傾向對經濟前景趨悲，各財金官員均表示，美國已經﹑或即將步入經濟衰退。美國過往數次經濟衰退，平均維持十個多月，預計是次經濟衰退又會維持多久？影響有多廣﹑多深？與此同時，內地正值疫後復甦期，全球兩大經濟體的地位，會否趁機「執位」？隔晚美股道指反覆受壓，主要受到業績股拖累。受到投行業務收入削兩成六拖累，正處風眼的銀行股高盛（GS）首季盈利大跌逾一成九，業績不理想屬預期之內？料投行業務第二季續跑輸同業？另一業績股Netflix（NFLX）首季純利跌幅高達一成八，拖累盤後股價曾急挫逾一成，今晚（19日）股價勢將受壓？首季訂戶數量僅增175萬，低過市場預期的增206萬，最大原因為何？公司推遲原定於第一季度展開的密碼共享打擊行動至第二季，如何影響訂戶數量？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ZEYzhdOWyr0

 

把時間軸拉到00:23開始 —  節目開始

 

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