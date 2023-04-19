網上零售新玩法！香港品牌「通用電器」善用電商、社交媒體宣傳促銷，成功打入內地市場！

近年來，隨著內地居民人均可支配收入和消費支出穩步上升，居住觀念逐漸由「生存」向「生活」轉變，家電消費投入也不斷升級。同時，疫情影響下，家電品牌線下門店客流急劇下降，行業同質化競爭加劇，消費者個性化需求逐漸多元化。

在這種背景下，內地營銷推廣已成為香港企業拓展內地市場的新策略，吸引大量消費者聚集在淘寶直播、抖音、快手等直播平台。我們亦積極協助眾多香港品牌和實體店舖，加強網上推廣銷售，提升品牌曝光度，抓住內地商業零售新模式的商機。

通用電器內地網上銷售額暴增

香港電器製造商通用電器製造有限公司於1990年代初在東莞設廠，專注於生產咖啡機、打奶器、磨豆機和其他小家電產品，一直以出口市場為主。該公司於1994年創立惠家（Welhome）品牌，以香港為總部，並在上海、北京、東莞、成都設立銷售公司和售後服務據點。

網上銷售已成為內地主要銷售渠道，「通用電器」在天貓和京東兩大平台開設品牌旗艦店，積極參與平台重點促銷活動，如「618」和「雙11」等。 通過加大網上廣告投放，例如在淘寶聯盟投放廣告，公司業績較往年暴增一倍。

（圖片由作者提供）

通用電器的成功秘訣涵蓋多個方面，包括建立自有品牌、在全國建立龐大的經銷商或分銷商網絡、善用香港和內地政府的扶持政策，以及引入自動化生產線提高效率。更值得關注的一點是，該公司及時開拓內地銷售市場，通過內地電商平台，精心策劃品牌和產品推廣，從而提高品牌知名度。

積極投入社交媒體宣傳

社交媒體平台已成為各行各業和經濟市場行銷的重要場所。受惠於龐大的用戶基礎和快速傳播信息的能力，許多客戶在疫情期間已選擇將社交媒體營銷納入整體營銷策略。

我們承接了不少推廣業務，包括香港開關後，眾多實體店品牌找上門來求助。 我們在各大社交平台上致力於吸引流量，引導消費者到店舖消費。

再說到「通用電器」的銷售業績增長，與其選擇的推廣模式息息相關。該公司主要以「直播帶貨」模式進行銷售推廣，讓消費者真實感受產品體驗，同時積累粉絲，通過優惠活動提高粉絲黏性，進而提升內地知名度，拓展內地市場。

該公司曾經舉辦惠家實體體驗店直播，並與內地咖啡師冠軍張元一合作，舉辦大型促銷活動。透過直播，主持人可以實時回答問題、示範咖啡機使用方法、分享拉花技巧、推出限時優惠等，增進與用家的互動。

此外，該公司還積極運用各種社交平台發布產品或行業相關消息，分享咖啡知識或客戶使用產品後的心得，並提供貼心的售後服務。這樣做不僅拉近了與顧客的距離，同時確保品牌後期影響力。

內地新媒體電商崛起成主流

眾多案例皆反映內地新媒體電商已然崛起，成為企業開拓市場的新模式。正因如此，不少香港商家紛紛投入內地營銷推廣，而我們亦秉承此趨勢，協助品牌從背景、研發及策略上建立完整的營銷思維，滿足商家及品牌的營銷需求。

新媒體電商，亦可稱為電商新媒體，乃源於傳統電商的新型電商形式。如字面所示，電商新媒體即電商與新媒體的結合。採用傳統電商與新媒體相結合的方式，對商品進行展示與變現，例如微博、短視頻直播、小紅書等，通過這類平台展示商品，實現商品在線銷售與變現。

要成功運營新媒體電商，首先需明確品牌定位，尋找對應的用戶。用戶數量固然重要，但同樣需關注目標受眾。否則，即便用戶數量達到頂峰，無人關注商品仍無法變現。其次，新媒體電商的終極目標是商品變現，需要找到最佳變現模式，吸引消費者購買，實現變現。

要在新媒體電商上取得好成績，內容品質必須達到吸引消費者的水平。此外，推廣渠道的選擇也至關重要，優秀的推廣渠道能吸引更多高品質用戶，達到變現目的。

歷史的發展總是具有驚人的相似性。傳統互聯網崛起時，一波借助互聯網成長的企業誕生；傳統電商崛起時，又有一波企業藉此壯大；團購興起時，整個餐飲業受益；微信公眾號出現時，眾多行動力十足的企業受惠；如今新媒體電商機會擺在眼前，看哪些企業能率先行動，找到新媒體電商與自身企業的結合點。

要抓住新媒體電商的機遇，企業需不斷創新，敏銳捕捉市場變化，並靈活調整營銷策略。與此同時，企業還需關注產品質量，提升顧客體驗，以建立品牌忠誠度。

另外，企業應善用大數據、人工智能等先進技術，精準分析消費者需求，提供更貼心的個性化服務。此外，企業還應積極開拓跨境電商，擴大海外市場，增強品牌國際競爭力。

總之，新媒體電商正快速崛起，成為企業拓展市場的新選擇。香港商家若能積極投入內地營銷推廣，掌握新媒體電商機遇，定能在激烈競爭的市場中脫穎而出。