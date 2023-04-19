百年老字號貼地Young Line！聯乘中醫推春夏養生點心、時令菜！必食清熱菊花蝦餃、滋補太史蛇羹酥、當歸杞子醉乳鴿、燕窩蛇湯節瓜盅

雖然我不算是中環蛇王芬的常客，但若相約朋友到中環晚餐的話，蛇王芬都是我三甲之選，既可飲盅靚靚老火湯，也可探吓吳老太和吳大姐Gigi。現在想品嘗蛇王芬的味道，在沙田其實也可以！

我相信大家都有所聽聞，不過in case you don’t know，蛇王芬已開設了一條Young Line，叫做「四季芬芳」，第一店位於沙田新城市廣場第三期，還於疫情開始爆發的2020年3月開業，營運不足一星期就有限聚令，可見上天是堅決要該店接受各種人間試煉，幸好一一都捱過了，現在經常高棚滿座。

蛇王芬的故事，大概要由1895年說起，吳桂芬於晚清時期在南海創立蛇王芬，其子吳翰殷之後繼承父業，並跟太史公的家廚學會做太史五蛇羹，1940年第三代人吳永伉儷沿用蛇王芬名字，於中環機利文新街開街邊檔口，於1967年遷至士丹利街進駐店舖，再於1989年遷至閣麟街現址。現時輪到第四代主理人Gigi打點一切。

踏入四季芬芳，感覺當然跟元祖店蛇王芬截然不同，室內設計固然年青化許多，菜式亦較迎合一般講求速食的大眾，不過骨子裏還是源於百年前的初心，Gigi說：「最先開設四季芬芳的意念，是跟太爺太嫲百幾年前的心思一樣，希望以藥入饌，加入養生元素，帶給大家平安與祝福。」可惜疫情打斷了宣傳計劃，意念無法廣傳開去……然後一轉眼三年即逝，適逢「蛇王芬」83週年紀念，四季芬芳的宣傳又再重頭來過，兼推出全新春夏養生食療。

記得我首次到沙田新城市廣場嘗試去四季芬芳，卻一直找不到，原來是在第三期。

Young Line果然是全新裝潢，完全沒有老店氣味，反而大玩燈光，好有打卡feel。

與中環老店相比，新店當然比較環境舒適，更適合顧客扶老攜幼過來。

未開餐，先飲杯，四季芬芳為求年輕化，在飲品上都好貼近大眾口味，選用海南香水檸檬加上高山老茶樹鴨屎香茶葉，炮製了一系列手打香水檸檬茶系列，包括鴨屎香香水檸檬茶、㳌柑鴨屎香檸檬茶、苦瓜鴨屎香檸檬茶以及薑桃鴨屎香檸檬茶，最尾一款的「薑桃」兩字擺明是玩「姜濤」食字。

四季芬芳走年輕路線，連負責主理手打香水檸檬茶系列的員工都「鮮肉化」。

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