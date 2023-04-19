邊度最多有錢人？2023最富裕城市排名出爐！香港重回Top 10，仍輸畀呢2個亞洲城市！

小時候，大人常常說「多讀書，大個多賺錢」，所以「賺多些錢」和「要變成富豪」已經成為部分香港人的目標。但到底全球哪一個地方的人是最富裕，最多百萬富翁呢？英國移民顧問公司Henley & Partners和New World Wealth公布了一份「2023年世界最富裕城市」的報告，去年跌出Top 10排名的香港，今年成功回到Top 10。但亞洲城市上，有2個地方排名比香港更高！

2023年世界最富裕城市排名（第6至10位）

第10位 悉尼（百萬富翁人數：126,900人）

圖片來源：Dan Freeman@Unsplash

第9位 上海（百萬富翁人數：127,200人）

圖片來源：Kin Li@Unsplash

第8位 北京（百萬富翁人數：128,200人）

另外，還有2個中國城市上榜，是第8位的北京及第9位的上海，這2個地方在2012至2022年間的高資產淨值人士，分別上升了70%及72%。

第7位 香港（百萬富翁人數：129,500人）

在2023年世界最富裕城市排名中，香港是排名第7位，比起上年跌至第12位，今年重回Top 10，有129,500位百萬富翁。不過要留意的是，香港在2012至2022年間高資產淨值人士是下跌了27%。

第6位 洛杉磯（百萬富翁人數：205,400人）

圖片來源：Jake Blucker @Unsplash

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