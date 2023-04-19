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19/04/2023

抽機票 | 國泰派超過27,000張機票！46個城市任揀！日本、泰國、英國熱門地方有齊！抽獎必須符合兩條件！一文即睇抽獎詳情、參加方法

#免費機票 #國泰 #香港 #機管局 #旅行 #抽獎 #國泰會員 #飛遇世界大賞 #免費
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Text: Kennis Wong

　　香港人近日最關心的應該是哪裏有平機票！為了推動旅遊業發展，機管局贊助國泰「飛遇世界大賞」活動，送出超過27,000張免費機票，任大家飛往46個城市，即睇如何參加抽獎！

 

（圖片來源：unsplash）

 

免費飛泰國、日本、美國、英國等熱門旅遊國家！

 

　　由4月24日上午10時至4月30日晚上11時59分期間，可以到國泰官網登記抽獎，中獎後即可獲得由香港出發到26個國家共46個城市的免費往返經濟艙機票，總共27,314張，可飛往一些遠程航線，如美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙等；至於一些熱門旅遊國家，如韓國、日本及泰國等亦在名單上。無論想去短線旅行，抑或長線渡假都有！

 

　　不過並非任何人都可以參加抽獎，是次活動的機票中獎者必須為國泰會員，要確保萬無一失，記得登記抽獎前，先成為國泰會員，並確保兩者資料一致！如果成功被抽中，但又未成為國泰會員，便須於5月9日前，使用用作登記抽獎的資料註冊成為會員，並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID，才能成功取得機票！另外，中獎者必須滿18歲，未成年的大家今次就未能參與喇！

 

（圖片來源：國泰航空）

 

網上填資料即可參加

 

　　是次抽獎活動於網上進行，除了會員註冊外，大家亦須填寫表格，使用英文字母填寫旅行證件所示的姓名拼音，亦須電子郵箱地址及電話號碼，再選擇心儀的目的地國家，確保資料無誤後，便能提交表格！抽獎結果將於5月3日，以電子郵件通知中獎者，記得mark實時間！

 

「飛遇世界大賞」免費機票抽獎活動

抽獎日期及時間：4月24日上午10時至4月30日晚上11時59分

抽獎結果公布日期：5月3日

抽獎條件：必須為國泰會員及年滿18歲人士

目的地國家：美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙、澳大利亞、新西蘭、以色列、阿聯酋、南非、孟加拉國、印度、尼泊爾、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、日本、韓國

抽獎網址：https://flights.cathaypacific.com/sc_CN/offers/world-of-winners-outbound-hk.html?mibextid=Zxz2cZ

 

 

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