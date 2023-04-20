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20/04/2023

沉浸式虛擬遊凡爾賽宮 「踩單車」遊庭園 聞特製香氣

#香港文化博物館 #凡爾賽宮虛擬展
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　　【晴報專訊】法國凡爾賽宮是法國文化遺產中最偉大的豐碑之一，香港文化博物館、凡爾賽宮及法國五月藝術節首度合作，昨起至7月9日舉行「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過超高清360度全景映像展示王家歌劇院等。

 

展覽中可透過超高清360度全景映像，遊歷凡爾賽宮最著名的宮室。

 

　　觀眾亦可透過互動裝置邊踩單車邊遊王家庭園，甚至聽到路易十四「再次發聲」致歡迎詞；場內更能嗅到法國著名調香大師為凡爾賽宮調製的「王家喜悅」香氣，是全球首個以凡爾賽宮為主題的沉浸式虛擬展覽。

 

參加者可透過單車互動裝置漫遊凡爾賽宮王家庭園

 

　　香港文化博物館的凡爾賽宮虛擬展共分6個主題，包括「時空穿梭」、「凡爾賽宮之輝煌璀璨」、「凡爾賽宮之百年藝韻」、「凡爾賽宮之自然景觀」、「凡爾賽宮之創新」和「凡爾賽宮一日遊」，讓觀眾認識由17世紀至今凡爾賽宮的歷史和氣派。

 

　　展覽成人收費10元，全日制學生、60歲或以上長者等收費5元。

 

融入高科技 視聽嗅覺兼備

 

　　館長（藝術）鄧民亮指，展覽透過超高清360度全景映像展示凡爾賽宮最著名的宮室，如鏡廳、王家歌劇院；互動多媒體畫廊更展示95項凡爾賽宮收藏，包括亞森特·里戈的《法國國王路易十四像》。另設單車互動裝置，觀眾可邊踩單車，邊漫遊凡爾賽宮王家庭園，如特里亞農宮花園。觀眾甚至可帶上虛擬實景（VR）眼罩，360度細賞宮庭精選建築細節，包括即使親身到訪也難以清晰看到的天花畫。

 

互動多媒體畫廊更展示95項凡爾賽宮收藏

 

　　博物館總館長林國輝形容展覽內容豐富，觀眾用大約2小時可了解凡爾賽宮的歷史、布局和藏品，更是視覺、聽覺和嗅覺兼備，且融入高科技。他舉例觀眾甫進入展區，便可聽到由國際專家經深入研究後模擬的路易十四聲音致歡迎詞；又可嗅到法國著名調香大師弗朗西斯·庫爾吉安為凡爾賽宮調製，以路易十四最愛的橙花為基調、名為「王家喜悅」的獨特香氣。

 

轉載自: 晴報

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