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21/04/2023

望愛女林愷鈴早日拍拖 龔慈恩誓當開明媽媽

#林愷鈴 #龔慈恩
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　　【晴報專訊】曾是90年代古裝美人的龔慈恩（龔姐），仍然活躍於影視圈，近年在無綫密密拍劇產量甚多，去年主演劇集《輕‧功》，又客串電影《燈火闌珊》。她十分珍惜與年輕演員合作的機會，了解新一代思想；對於同樣投身娛樂圈的愛女林愷鈴（Ashley），龔姐揚言不擔心愛女與男對手戲假情真，更希望Ashley早日脫單，果然是個開通媽媽。

 

 

 

龔姐拒絕停步，堅持活到老、學到老。

 

　　龔慈恩今年九月便「登六」，近年她與無綫不少新演員合作，「同佢哋交流好正，拍攝時遇到問題就一齊討論，好似我喺80年代拍劇嗰時，吳鎮宇、劉青雲都會對住個劇本傾好耐，一齊研究角色同劇情，互相取長補短。（可有教導年輕演員演技？）我只會同佢哋交流，自己無資格亦唔會教。」龔姐戲言在圈中深怕脫節，可幸拍劇遇上一班「仔女」，她說︰「每次拍劇總會有兩、三個仔女，大家都對我好好，成日提供啲新資訊畀我，好似啱啱拍完嘅《異空感應》，陳曉華教我邊度有多啲電動車充電位。」

 

人生經驗助提升演技

 

　　談及被封為仙氣女神的愛女林愷鈴，去年尾在ViuTV劇集《繩角》，與人氣男團MIRROR副隊長江熚生（AK）談情，劇中多場喊戲更獲讚賞。龔姐指Ashley不止想做演員，更想當唱作歌手，「囡囡對音樂好有興趣，會寫歌同自彈自唱。」Ashley最近與MIRROR另一成員陳卓賢拍攝新劇《冰上火花》，經常與年輕偶像合作，可會擔心女兒跟男拍檔戲假情真？龔姐坦言未驚過，「佢已經23歲，已經係成年人，所以我都好放心，如果無正常社交我仲擔心，不過佢平時做嘢都有成班人（工作人員）跟住。」然而，龔姐與愛女向來如朋友般相處，是開明又貼地的媽媽。

 

保養得宜的龔姐，與女兒Ashley如兩姊妹。（IG圖片）

 

不言休視胡楓為目標

 

　　轉眼在圈中打滾近40年，可會給女兒演戲錦囊？龔姐坦言女兒尚有很大進步空間︰「處理唔同類型劇本都需要經驗，不過我知佢鍾意睇書，演戲時對了解角色會有好大幫助。（希望女兒成為視后？）太遠喇，我只希望子女活得開心、健康。」龔姐明言仔大仔世界，她不會操控子女的將來，只希望自己能繼續幕前工作，「我到依家仍然熱愛工作，好似修哥（胡楓）到咗91歲都永不言休。」龔姐決不停步，放假便跟朋友去旅行充電，回來繼續工作。

 

龔姐和Ashley母女同為杜琪峯公司旗下藝人。（資料圖片）

 

龔姐（左）在電影《燈火闌珊》與張艾嘉合作。（資料圖片）

 

　　至於今年踏入20歲的細仔林卓毅，獲讚同樣有條件做幕前，但龔姐指囝囝只熱愛打籃球，未有發現他對演戲有興趣，龔姐最擔心他打波受傷。正所謂養兒100歲，長憂99，這位慈母回望為人子女的日子，特別懷念父親過身前的一段時光。「父親生前患有糖尿病，但又唔忍口，我不時因為咁動氣，依家諗番，如果當日溫和啲同佢解釋會比較好。」

 

龔姐擔心留學英國的細仔林卓毅「食唔飽，着唔暖」。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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