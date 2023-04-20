  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

20/04/2023

美民房產也難

#美民房產
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨（19日）文講了美國的商業房屋有難處，留了條尾巴。留在今天（20日）講美民房產也難。點難？這就要從2019年的開啟低息講起。

 

　　2019年美聯儲局再QE，息低、低、低，房價就高、高、高，建屋批令也升、升、升（圖一，2019至2021年段）。但到近年息升了，建房也就慢下來（也是圖一，2022至今段）。至於怎慢，看圖二，自2022年3月就見到建屋批令立馬跌了（紅柱倒掛），一直到今年1、2月，才見建屋批令回升。但到3月，整體上又回跌了。建屋是撑內需經濟的重要支柱，之後會如何？

 

 

 

　　先做幾個情境假設：

 

　　（1）息低，房價被炒起。自2012至2022 Case Shiller指數（美國房價指數）升至174，較1991至2006的升幅（只至109）仍多。在2006至2012，息稍升時，房價就跌至-50水平，今時息升，美房價只跌至-16水平（圖三）。如按歷史走勢，尚有排跌。

 

 

　　美房價今時升至Case Shiller指數的174水平，即是房價在之後的息升房價跌的周期中，是已泡沫了。美儲局仲唔知這個危險，仍要硬夾息上，你叫美國的業主、房奴，怎好了？

 

（istock）

　

　　如業主有幸在2021年的極低息期買了樓，面臨一喜一悲。喜的是他們造按揭的息極低，1厘？低於1厘？但其買入的房價就是泡沫價，搵乜誰來接這個高價的火棒？

 

　　這情況在香港也出現了，是否凡在這5年內買了樓，而又要沽出者，不少都要蝕讓？無他，高價樓，你不蝕怎可賣出。

 

美樓價處於泡沫高地

 

　　如自住的業主又怎樣？一如持有只得1厘息的十年期美國國債，在今時美十年債息企3.5厘或以上時，只有揸到債期滿才可回本。但樓價就不一樣，如果今時美樓價是歷史性的泡沫高地，而之後息不回至1厘以下，這批美樓是注定要蝕的，因為樓價難回至這個歷史泡沫價的Case Shiller 174水平。

 

　　（2）不少人謂樓價有剛需，意指一定有後生者來買樓。但很對不起，美國的後生人口有減少趨勢（圖四），在2020年時，美國勞動人口的平均歲，在48.6歲見頂，之後見回下。勞動人口在2020年見急跌，近日才回升，不過房屋量卻一直升，吉樓會多。不幸的是美國樓，多是木屋，無人住兩年，樓宇面目會全非，唔好彩，仲會使樓房結構出現問題。結果？

 

 

　　又是那會Bubble Symmetry的圖五射水喉，井噴，由哪裏升上來，跌回到那裏去。會這樣嗎？到今年年底看看。

 

 

　　到年底，不光看美樓價，因為建屋少了，建築工便失業，這是從歷史數據所知（圖六）。建屋批令先跌，建屋量會少，建屋工人便減少。故屆時美儲局怎看息要加、要跌、要不升不跌？又是走著瞧。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美民房產
沒有相關資料。

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk