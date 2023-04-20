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20/04/2023

岸田遇襲帶給G7峰會的啟示

#大國博弈 #岸田文雄 #G7峰會 #核污水排海 #反對聲音 #集會示威潮 #遇襲事件
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　本周日（16日），七國集團（G7）成員國外長齊聚日本長野縣輕井澤町，討論由印太安全至烏克蘭戰局的一系列重大國際問題。然而就在會議前一天，日本首相岸田文雄在和哥山縣為自民黨地方議員助選時，突遭一名男子投擲煙霧彈襲擊，雖然有驚無險，卻令G7會議蒙上令人不安的陰影。
　

木村向岸田投擲煙幕彈後被制服（美聯社）

 
　　在亞歐國際局勢及全球經濟結構發生劇變的大氣候下，岸田政府非常重視今年擔任G7會議東道主的機會。作為亞洲唯一成員國的政治領袖，來自廣島的岸田，更將於下月19日在故鄉主持G7領袖峰會，推動他的「無核武世界」主張。
　
推動G7支持核污水排海不果
　
　　與「無核武世界」平行時空的，甚至可以說是對於岸田政府更為迫切的，是在福島核污水排海問題上爭取G7支持，以掩蓋鄰國的反對聲音。例如就在G7外長開會前，成員國環境部長亦在北海道札幌舉行了會議。據報道，岸田政府曾試圖推動在會後的聯合聲明中，寫入G7對日方核污水排海的「透明度表示歡迎」等字眼，結果因德國等與會國家反對而告吹。
　
　　針對岸田的襲擊正巧就在此時發生，瞬間就被鎖定在「維安問題」的範疇之內。岸田在遇襲後亦不忘第一時間表示，一定保障G7各場會議來賓的安全；自民黨亦立即通知各縣黨支部，要求岸田首相近期為參眾兩院5個議席補選站台時，各支部必須採取防彈措施，並限定岸田只能留在宣傳車上，以便與人群保持距離。

 

日本警方加強G7會場保安（美聯社）

 
　　然而，基於日本民眾自東京奧運會、安倍國葬問題以來此起彼伏的集會示威潮，岸田及各國領袖在下月廣島G7峰會將遭遇的很可能不僅是維安問題，而是又一次民怨及反戰情緒的大爆發。更何況，各成員國代表來日本開會畢竟也不過是花一、兩天時間走過場，一旦曲終人散，擺在岸田桌前的卻是一個不可迴避的問題：距離去年7月8日前首相安倍晉三遇刺還不到一年，他本人現在也被投擲了煙霧彈，無論是親善G7，還是修憲擴軍，是否能為他解決日益激化的國內矛盾？
　
岸田遇襲是個別事件？
　
　　從事發後日媒第一時間描繪出來的岸田遇襲事件，無非就是個別激進人士的「異端行為」:
　
　　「據同學講，24歲施襲者木村隆二小時候『活潑開朗』，像其他孩子般有著將來當發明家的夢想，可是上了中學之後，他突然變得孤僻了……街坊則負責舖陳「陰暗的另一面」--在他們口中的木村本來就是沉默的孩子，雖然鄰居對其家庭狀況也不甚瞭解，但經常聽到他和母親被暴躁的父親責罵，就算是在深夜家中也會傳出罵聲…」
　
　　如果回看安倍遇刺事件，就會發現日媒對行刺者山上徹也的抽述也是同一筆觸，他曾經有快樂的童年，但因為家中變故，父親自殺，母親沉迷統一教，導致其成長道路發生扭曲，最後作出激進的異端行為。
　
　　木村被捕時被搜出一把13厘米長生果刀，且事後保持沉默，進一步固化了其異端形象。然而他在社交平台的留言卻揭示了更具「社會性」的犯案動機，例如他曾經想競選參政，但競選法例規定要至少25歲以上人士才可參選，而且需交付300萬日圓保證金。

 

岸田歡迎美國國務卿布林肯參加G7外長會議（美聯社）

　
　　木村認為年齡要求和高昂的保證金限制了國民參政自由，於是向神戶地方法院提起訴訟，而此時正值安倍遇刺。隨後木村敗訴，他繼而又對自民黨和統一教的瓜葛表達了不滿，直指「政客都是被統一教組織投票選出來的」。
　
　　木村在他的發文中不斷抨擊日本選舉制度是「世襲制」、普通人無法參選、民主將崩潰等等。至去年9月8日，木村又公開批評岸田為安倍舉行國葬，稱「無視民意的人通常不能成為政治家」。
　
施襲者是無業宅男
　
　　值得注意的是，木村是無業人士，他的社交帳號既沒有追蹤任何人，也沒有任何人追蹤，他一直只是自說自話。親友表示，木村並沒有甚麼朋友，他其實長時間宅在家中。
　
　　若論無業與宅男，在當今的日本恐怕就不能再視之為「異類」了。就在月初，日本內閣府剛公布了最新的調查數據，指出全國15至64歲人口中，有146萬名「蟄居族」，長期蝸居家中，不上學、不返工、不參與社交活動。值得留意的是，「失業」是導致他們脫離社會的最主要原因，高達44.5%。
　

日本民眾在G7會場外示威（美聯社）


　　與此同時，日媒報道指出，近年來很多日本年輕人選擇出國打工，例如去年申請前往澳洲工作假期的日人增加了一倍，在求職網站搜尋海外工作的流量亦增至歷史新高。報道指，日本年輕人在海外打工的收入，是國內青年的兩倍。有被訪者稱，在澳洲做兼職工作，也比在日本打全職工賺得多。
　
　　岸田在出任首相之初，曾經向國民喊出打造「新資本主義經濟」，力求「增長與分配的良性循環」的口號，但現在這些口號都無疾而終了。日本在戰後達成的經濟奇蹟有可能只是曇花一現，即使冷戰重演東京的政客們也無從復刻當年經濟起飛的各種條件，G7又如何？
　
　　這不僅是日本的問題，亦是區內其他國家都應該關切的問題，因為各國只有找到可持久的經濟互補關係，擴大各國改善民生問題的能力與空間，才有可能達致持久的地區穩定。

 

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