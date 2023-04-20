20/04/2023
大忙人必知！恒生銀行調整分行服務時間：平日延長半小時！即睇不同分行、商務理財中心最新營業時間！
最近，恒生銀行調整了分行於星期一至五的營業時間，你又知不知道呢？這對於一些常要去銀行處理事務的人來說，真的是一大福音，時間可以鬆動點，不用太趕。到底恒生銀行調整了哪些分行的營業時間呢，即睇更改詳情！
圖片來源：恒生銀行
恒生銀行最近宣布，由2023年4月17日（星期一）起，部分分行於星期一至五的營業時間會改為下午5時關門，即比之前營業多半小時，調整了的營業時間如下：
地面分行／港鐵站辦事處
營業時間：
星期一至五上午 9 時至下午 5 時
星期六 上午 9 時至中午 12 時
大學分行
營業時間：
星期一至五 上午 9 時至下午 5 時
星期六 休息
流動分行
營業時間：
星期一至五 上午 9 時30分至下午 5 時
星期六 休息
圖片來源：恒生銀行
商務理財中心（設有櫃位服務）
營業時間：
星期一至五 上午 9 時至下午 5 時
星期六 休息
詳情可以留意官方網站。
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