平機票 ｜ 大灣區航空推飛行優惠套票：來回飛台北3次$1,890起！包幾多公斤行李？有一個限制

大家喜歡去台灣吃喝玩樂嗎？想去夜市食盡炸雞扒、地瓜球；在西門町盡情購物；到訪陽明山賞賞花，如果大家常常去台北的話，就不要錯過今次大灣區航空的優惠了。最近，大灣區航空「飛行優惠套票」，只要$1,890起就可以飛台北3次！即睇「飛行優惠套票」優惠詳情！

圖片來源：大灣區航空

大灣區航空由2023年4月19日至5月10日，推出「飛行優惠套票」，大家只要用$1,890起，就可以購買3套來回香港至台北的機票，除開大約一次來回機票的價錢為$630起。不過，這款套票有一個限制，就是出票時乘客須確定3套來回程機票的航班、日期和時間。好！先看看「飛行優惠套票」的詳情：

套票包括：同一位乘客的 3 套香港台北來回機票

購買日期：2023年4月19日至2023年5月10日

機票有效期：最少停留 2 天，最多停留 14 天。

出發點：香港

託運行李：一件20公斤

出發日期：出票時乘客須確定3套來回程機票的航班、日期和時間

圖片來源：Supasit Chantranon@Unsplash

$1,890「飛行優惠套票」（未連稅）

出發日期：

● 2023年4月19-27日

● 2023年4月30日-5月24日

● 2023年5月27日-6月21日

● 2023年6月24日-7月6日

● 2023年8月20日-9月28日

● 2023年10月1日-19日

● 2023年10月22日-12月19日

● 2024年1月1-30日

$1,980「飛行優惠套票」（未連稅）

出發日期：

● 2023年4月19日-12月21日

● 2023年12月26日-2024年1月30日

不過要留意的是，以上優惠票價不包括燃油附加費和有關税款，所以出票時要再支付相關費用。三套來回程機票都一定要是同一位乘客使用，而最後一程必須在2024年1月30日前出發，而全程必須在2024年2月13日或之前完成。

圖片來源：Vernon Raineil Cenzon@Unsplash

出票後，任何航班、日期或時間的變更，旅客須聯絡出票處重新預訂。第1套來回程機票不允許變更；第2、3套來回程機票各允許一次免費變更。之後每次變更，每人每套機票需支付港幣500元的費用。

詳情可以到官網查詢。

有興趣的朋友可以聯絡以下指定旅行社：

● 香港四海旅行社有限公司（四海旅遊）

電話：2200 7848

電郵：info@fourseastravel.com

● 東瀛遊控股有限公司

電話：3692 0888

電郵：ct.fit@egltours.com

● 香港中國旅行社

電話：2998 7838

電郵：enquiry@ctg.cn

● 專業旅運（亞洲）企業有限公司

電話：3700 2660

電郵：booking@texpert.com

● 安達旅運有限公司

電話：2316 1106

電郵：cs.online@lotusint.com.hk

● 捷成旅遊有限公司

電話：3119 8111

電郵：advisors@jebsentravel.com

● 永安旅遊

電話：2928 8882

● 南華（快捷）旅行社有限公司

電郵：servicesupport@nanhwa.com