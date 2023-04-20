旅發局｜票選香港旅遊最強食+玩推薦清單！哪些食物、景點最多人投？至愛鬧市景點又係呢度？（附票選結果名單）

旅發局早前推出「HelloHongKong ‧ 我想推介——香港我至愛體驗」，由3萬名市民投選最愛的本地美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，而這「港人最強推薦清單」票選結果已於昨日（19日）出爐，「點心」成為最多人推介的美食，而「大澳漁村」及「尖沙咀星光大道」分別登上郊區、鬧市的最受推薦的景點。

旅發局公布15強「我想推介——香港我至愛體驗」推介名單，當中分別在「滋味享受」、「自然美景」、「鬧市一隅」3 個項目中各選出5強。其中港人大愛的街頭小食如蛋撻和雞蛋仔不敵點心只能屈居第三、四位，絲襪奶茶則排名第二，其餘入選推介選有燒味、車仔麵、菠蘿油、咖喱魚蛋等。

（圖片來源︰旅發局）

香港郊區與市中心僅距咫呎，有「東方威尼斯」之稱的香港最古老漁村——大澳，也成為「地膽」最推介旅客前往的自然美景。無他，小小漁村不只能觀賞水上棚屋、看中華白海豚，區內還有不少美食如沙翁、雞蛋仔，甚至可以輕鬆登上虎山賞日落，好不浪漫。

（圖片來源︰旅發局）

至於鬧市內的最推薦景點反而沒太大驚喜，由欣賞到維多利亞港的尖沙咀星光大道當選「鬧市一隅」第一位，其次是黃大仙祠、旺角女人街與金魚街、中環石板街，以及佐敦廟街。其餘入選景點則有葵青青嶼幹線觀景台、中西區海濱長廊、香港仔避風塘、荃灣南豐紗廠、灣仔鵝頸橋、西貢藝術壁畫等，比起傳統的地標景點更有新鮮感。

（圖片來源︰旅發局）

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