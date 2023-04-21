  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

21/04/2023

五一黃金周將至 內地團僅達疫前6成 酒店業靠自由行撐起

#五一黃金周 #自由行 #內地團 #酒店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】全面通關後，首個五一黃金周將至，惟內地團仍未復常，旅議會指多個內地團仍在收客中，暫時整體僅及疫前的6成；旅遊業界透露，今年團客報團情況確較遲，暫只有疫前6、7成，但有旅行社收到約萬名廣東省旅客報團。

 

旅遊業估計，今年黃金周自由行旅客佔約7成。

 

　　酒店業界亦指，團客比例較以往少一半，靠自由行撑起，酒店訂房率普遍達7成，部分有9成，惟仍未達疫前黃金周水平，業界更估計今年入境客或少2、3成。

 

　　一連5日的五一黃金周假期下周六（29日）展開。但截至昨日，旅監局仍未收到五一假期內地入境團登記。旅議會總幹事楊淑芬透露，仍在收客中，但估計自由行佔約7成，團客僅屬少數，「料整體內地旅客僅達疫前約6成」。

 

今年收團較遲 料入境客少兩三成

 

　　香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指，今年收團確較遲，且業界習慣最後24小時始向旅監局上報，數據暫未反映實況，「不少行家預訂了酒店房，料團客達疫前的6、7成。」香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，據知五一內地團數目「相當少」，但意料之中。旅遊專業聯盟主席羅啟邦指，今年廣東省客較多，據知有旅行社已收1萬團客，相信日均30、40團來港。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指今年仍以散客為主，業內月中訂房普遍達7成滿，旺區有信心達9成。惟因航班等未復常，礙中長綫旅客來港，未必達疫前黃金周水平，「估計入境客今年或少2、3成。」

 

有酒店指，黃金周內地團客比例較以往少一半。

 

　　據攜程網顯示，多間酒店在黃金周的房源緊張。截至昨日，尖沙咀華美達華麗酒店已爆滿，旺角、尖沙咀酒店索價逾2,000元人民幣（約2,277港元）；有鄰近海港城賓館更高達2,151元人民幣一晚（約2,448港元）。

 

有酒店9成滿 房價升惟未達高位

 

　　香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰指，黃金周首4日訂房已9成滿，自由行佔比再增。集團轄下有酒店於黃金周一星期內共有500至600間團體訂房，日均約70間，佔整體約14%，「但疫前團體訂房佔約30%。」且訂房亦較遲，過往4月初開始訂，今年較「埋身」才有預約。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指，黃金周首3日訂房已達9成多，後2日僅剩小量房間，以自由行佔多，「大部分人單純訂房，不附加早餐等套餐優惠，相信與爭取時間郊區遊玩有關。」

 

　　有尖沙咀酒店業界透露訂房已8成滿，速度較疫前慢，內地客佔比由8成減至6成，「東南亞商務客及本地長租客佔用不少房間。」惟信和集團指，旗下中環‧石板街酒店下周至下月初，入住率幾近9成；有逾600房間的皇家太平洋酒店目前亦約有8成入住率，相信稍後更高。朗廷酒店亦稱今年五一氣氛比往年好，訂房明顯升。

 

　　惟房價未回到高峰。陳宗彝指今年房價約2,200至2,300港元，較2019年貴1成，但與2018年高峰仍差10%，或因內地客避高峰期出行。張琪騰指五一房價約千多港元，比平日貴300、400元，生意料達疫前6、7成。

 

缺房務員推「免執房」折扣

 

　　因房務員人手短缺，有業內人士指，已將旅客退房和入住時間分別提早或延後1小時。張琪騰更指，已加推「免執房」房價折扣，「如住3日2夜，中間不用換床單，只倒垃圾」，從而減少人手需求。徐英偉指，酒店平日只開7至8成房間，但黃金周已調配人手料可「盡開」。

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#五一黃金周 #自由行 #內地團 #酒店

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk