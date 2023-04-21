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21/04/2023

中國科技發展已超越美國？

#自然指數 #澳洲戰略政策研究所 #關鍵科技追蹤 #美國財長 #保爾森 #中美關係 #科技
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　金融海嘯年代的美國財長保爾森（Hank Paulson）是個知華派，他今年初發表文章，指出美國試圖與中國脫勾的政策失敗，中國早已是世上三分二國家的最大貿易夥伴，美國自己也做不到跟中國脫勾，迫使其「盟國」也仿效美國去孤立中國，最終只會使美國被孤立。

 

　　美國對付中國，常常採用兩敗俱傷的策略，這本非上策，但如果認為自己比對手強很多，對方沒有痛楚的承受力，縱然要付出一定的代價，只要能使中國一蹶不振，美國也願意做。但如果雙方實力接近，所採用的策略對自己造成的傷害又大於對方，便是十分愚蠢的自殘，而美國正是這樣做，以致保爾森十分心焦，認為美國是高估了自己，低估了中國。

 

　　保爾森的觀點只是常識，但在不懂世情的美國政客當中，他的言論已是一泓清泉。本來美國最能領先世界的強項是她的科技實力，所以她便以為有條件採用兩敗俱傷的方法去打擊中國科技，但縱使在這方面，美國一樣未有與時並進，犯下了低估對手的戰略性錯誤。

 

（istock）

　

　　美國科技力量真的比中國強大嗎？大多數人應會對這個問題持肯定答案。幾個月前，我也會這樣回答。但我同時也是一個相信證據的人，近日閱讀了兩份報告，卻不得不修訂立場︰美國的科技水平在不少領域恐怕已被中國超過而仍懵然不知。

 

頂尖刊物發表論文 中國首超美

 

　　科技可以分為基礎性的研究成果及可較為接近實用的知識。在自然科學的基礎性研究上，《自然》雜誌每年編製的「自然指數」是最具權威性的指標。《自然》雜誌把全球自然科學各個領域最頂尖的共82份刊物都找來，算一算內裏的論文，看看每一個國家有多少篇論文被發表。如果某篇論文有來自不同國家的作者，《自然》雜誌會按人數比例去計算論文誰屬。又因為在這82份頂尖刊物能發表的文章都是最高水平的，所以論文的總數量是可以兼顧研究數量與質量的準確指標。

 

　　12、13年前，美國每年約有2萬篇論文能進入「自然指數」中，而中國只有四、五千篇，但時移世易，美國一直原地踏步，甚至倒退，而中國則年年大幅上升，2021年12月至2022年11月這12個月內，中國出現重大突破，第一次超越美國，中國是19,172篇，美國是17,776篇，兩者都拋離排名第三、擁有4,255篇的德國甚遠！要知道，在頂尖刊物發表的論文多，意味着20、30年後的諾貝爾獎很可能便在此中尋。

 

「自然指數」華年增14%美負增長

 

　　用另一種角度去看，過去7年，中國的「自然指數」平均年增長13.97%，而美國卻是負增長2.2%。其實，歐洲的所有科技大國都是負增長，正增長只在中國、印度和南韓等國家出現。

 

　　「自然指數」也可用作對各大學的排名。香港的大學資源不夠多，罕能排入百名之內，早已被20多所內地大學比了下去。我們若用過去5年的平均數，科技大學則以年均118篇在香港排名第一，港大105篇第二，中大103篇第三。

 

　　除了「自然指數」外，我讀到的第二份報告是澳洲戰略政策研究所（ASPI）今年編製的「關鍵科技追蹤」報告。此報告追蹤了44項重要科技，人工智能、太空科技、新能源等等都包括在內。根據它的數據，中國竟在37項科技項目中領先美國，後者只能在7項中領先中國！

 

　　更有甚者，中國在個別項目中領先的幅度還頗大，例如全球關於航空工程中影響力最大的論文，有48.5%是中國人所寫，中國學生讀理工科的人數等於美國的9倍，在人工智能的專利權中，中國的數量是美國的6倍！

 

人工智能專利權 中國數量是美6倍

 

　　這些驚人數據足以動搖我們對世界各國科技實力的認知，中國的科技工作者似已成功組織起來，專注地為科技發展作出貢獻，而美國對世情的脫節在國會議員胡亂質詢TikTok的無知問題中已顯露無遺。

 

　　自己被中國超越，或快將被超越，還要去搞制裁搞封鎖，不會持續得了多久。這種趨勢愈到將來便愈為明顯，我們大可拭目以待。在歷史上，世界最重要的科學發明，大半皆為中國人作出的貢獻。這個科技史家李約瑟的著名論斷，也許會在不久的將來重新體現。

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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