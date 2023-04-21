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21/04/2023

夏寶龍訪問香港的火花

#立法會 #夏寶龍 #中聯辦 #港澳辦 #盧文端
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　今日總共有85位議員陪同特首李家超上大灣區考察，訪問多個城市，成為回歸之後最大型、最多議員出席嘅訪問團。不過人多就未必係受注目，事關無晒泛民之下，全部建制派議員北上考察，其實同「返娘家」無乜大分別，所以估計毫無火花之餘，嚟緊媒體嘅著墨亦都未必會好多。

 

　　講起火花，上星期港澳辦主任夏寶龍訪港，又估唔到真係會「火花四濺」，不過火花唔係來自夏主任同議員，而係來自愛國陣營之中極有份量嘅盧文端。以盧文端嘅身份地位，當然係會被安排同夏主任見面，而佢見面完之後就特別講到，今次夏主任到來，係證明中央要高度準確掌握香港實際情形，「吸收了經驗，『不會像以前只聽中聯辦匯報』」。呢句說話，政圈中人一聽到，無不嘩然。

 

（資料圖片）

 

　　講呢件事之前，大家先要明白中聯辦同港澳辦喺架構同職能上有咩分別。中聯辦同港澳辦本來兩者都係正部級機關，但係架構上，港澳辦就比中聯辦高半級，而最近經過改組之後，港澳辦喺本身基本之上，組建中央港澳工作辦公室，變相係由國務院層次升格去由黨中央直接管理，港澳辦可以話再跳級。

 

　　中聯辦一向都係阿爺喺香港最前線嘅機構，肩負好聯絡工作，當然香港嘅各種情況，中聯辦亦都係要「匯報」去港澳辦，等港澳辦掌握最新形勢。有熟知西環運作嘅建制派就話，港澳辦官員喺國務院，就算身份地位如盧文端咁重要嘅，都唔係話見就見，所以過往有咩嘢意見想表達的話，中聯辦絕對係「唯一」傳聲筒，「你同西環講咗一啲事，佢地話會轉達畀中央知，多數亦即係指轉達畀港澳辦知，但實情幾時傳達同點樣傳達，大家都係不得而知。而中聯辦每日接到咁多訊息，總無可能乜鬼都傳達上去，咁「過濾」就少不免，係咪因為過去一啲事令到盧文端唔多高興？呢個就真係不得而知。」

 

　　而綜合各方消息，夏主任喺多個場合之中亦從無直接講過「不會只聽中聯辦匯報」，所以今次事件，極可能都係盧自己一廂情願嘅演繹，亦可以睇下，建制陣營內部之中，亦都係對於一啲事上面有啲「面左左」。

 

　　不過盧講完呢句說話之後，各方面都出奇平靜，無再發酵擴散，似乎「維持穩定，唔好自亂陣腳」呢方面，喺建制陣營之中係被「匯報」得最快最準。

 

 

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