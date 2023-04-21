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21/04/2023

AI市場邁向戰國時代！亞馬遜推Bedrock劍指OpenAI，馬斯克開發TruthGPT對撼ChatGPT！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　當Google跟微軟、OpenAI在AI領域鬥得天昏地暗之際，亞馬遜終於按捺不住，正式宣告加入AI戰團，但不是發表像ChatGPT般的AI應用，而是推出AI開發雲端平台和大型語言模型，方便企業客戶製作自家AI軟件。另一邊廂，不斷公開反對OpenAI的科技狂人馬斯克，正在籌組新AI公司「X.AI」，更會開發名為「TruthGPT」的聊天機械人，看似有意跟OpenAI和ChatGPT一決雌雄。隨著亞馬遜、馬斯克相繼入局，會對生成式AI市場帶來甚麼衝擊呢？

 

Bedrock平台式服務簡化AI開發

 

　　2023年4月13日，亞馬遜（Amazon）旗下全球最大雲端服務供應商AWS宣布，針對企業客戶推出AI平台式開發服務「Bedrock」和自家基礎模型「Titan」，讓開發團隊能以較簡單而低成本的方式，部署生成式AI應用。

 

AWS發表Bedrock開發平台和Titan基礎模型，幫助企業客戶簡易地開發出聊天機械人或文生圖的服務。（圖片來源：Amazon官網）

 

　　AWS表示，客戶可視乎其開發取向而選擇合適的基礎模型，跟著用自家公司數據訓練出專屬的AI模型，然後透過AWS工具把模型整合到自有AI應用。至於AI市場龍頭OpenAI，亦有提供類似服務，容許企業客戶因應業務需要而微調模型。

 

　　在Bedrock平台上，客戶可通過API使用4個不同的基礎模型：由前OpenAI員工成立的美國AI初創Anthropic，旗下「Claude」模型可執行多種對話和文本處理任務，宣稱是誠實且負責任的AI系統。來自以色列初創AI21 Labs的「Jurassic-2」，能夠生成多國語言文案，包括：法語、德語、意大利語、荷蘭語、西班牙語、以及葡萄牙語。來自英國初創Stability AI 的「Stable Diffusion」，能夠產製高質圖像、商標和其他設計圖等。

 

OpenAI前研究副總裁達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）因公司發展方向與其他同事有意見分歧，於是決定自立門戶，2021年創辦Anthropic，旗下主打產品「Claude」已被AWS納入為Bedrock平台上可供選擇的基礎模型之一。（圖片來源：Anthropic官網）

以色列AI初創AI21 Labs於2022年取得6,400萬美元（約4.99億港元）融資，並於2023年1月推出一款AI寫作工具，其背後模型也被納入Bedrock平台。（圖片來源：AI21 Labs官網）

英國AI初創Stability AI的估值高達40億美元（約312億港元），主要產品為「Stable　Diffusion」圖像生成器，其AI模型亦已加入Bedrock基礎模型行列。（圖片來源：Stability AI官網）

 

　　至於亞馬遜自家的「Titan」，內含兩個大型語言模型，分別提供兩項功能：「文本生成」，適用於研發開放式問答、以及生成文案服務等；「文本嵌入」，可以將文字輸入轉換成包含語義的數值，適用於開發個人化服務、推薦、以及搜尋等。

 

客戶數據絕不用於AWS模型訓練

 

　　Bedrock客戶不用自建伺服器，便可以直接基於Titan或其他模型來創建AI應用，有助減省整體開發成本。AWS承諾，客戶輸入至Titan的數據，只會留在自家平台上，而不會充當Titan的訓練數據，避免公司機密外洩。此外，Titan可以偵測和移除數據中的有害內容，又可以拒絕用戶輸入不當或低俗內容，更可以過濾模型本身產出的仇恨言論、色情和暴力內容等。

 

　　亞馬遜新任執行長的安迪‧賈西（Andy Jassy）在寫給股東的信中，強調該公司現正積極投資大型語言模型和生成式AI技術，預期這項投資足以讓Amazon往後幾十年在各個業務領域均可進行創新。

 

　　盡管亞馬遜不像Google和Microsoft般，能夠搭配搜尋引擎和文書處理軟件來推展AI應用，但該公司作為電商和雲端服務龍頭，不僅掌握巨量的網購數據，在雲端運算方面也有很強的競爭力，故此AWS在這場AI競賽中仍是非常強勁的對手。

 

Twitter購1萬枚GPU供AI運算

 

　　不過，或許有一個更強的挑戰者即將登場——身兼特斯拉（Tesla）、SpaceX與Twitter執行長的伊隆‧馬斯克（Elon Musk），也有意投入生成式AI開發。網媒《Business Insider》報道指， Twitter已向輝達（NVIDIA）採購約10,000枚圖像處理器（GPU）供AI運算之用。據聞，Open AI為訓練GPT-4模型，花費了1億美元（約7.8億港元）購入10,000枚NVIDIA A100圖像處理器。

 

有報道指，Twitter已向NVIDIA購入10,000枚GPU，暫時還不清楚採購了哪個型號，但外界估計有可能是NVIDIA A100的後繼產品「H100」，在相同功率下運算速度能比上代快上好幾倍。（圖片來源：NVIDIA官網）

 

　　除此以外，Twitter也在招聘新的AI工程師。較早前，該公司從Google母公司Alphabet旗下 AI實驗室DeepMind挖走科學家巴布斯金（Igor Babuschkin），主掌新AI項目發展。外界預期，Twitter將利用自家社群平台上的數據來訓練模型，惟其發展AI的真正意圖尚未明朗，既有可能是改善Twitter搜尋功能，又有可能是幫助客戶生成廣告內容，以提振廣告業務。

 

馬斯克從2023年 2月以來一直找尋 AI人才，近日成功從DeepMind挖走科學家Igor Babuschkin與6名工程師，加入其AI開發團隊。圖中為DeepMind倫敦總部。（圖片來源：維基百科）

 

　　更叫人吃驚的是，作為OpenAI前創辦人之一的馬斯克有意另起爐灶，創立一家全新AI公司直接與OpenAI競爭；他已開始向特斯拉和SpaceX的投資者尋求更多資金，用作啟動新公司。

 

馬斯克新公司X.AI挑戰OpenAI

 

　　根據內華達州的企業記錄，一家名為X.AI 的新公司已於2023年3月9日註冊成立，馬斯克是公司唯一董事，負責營運馬斯克家族辦公室Excession的賈里德·伯查爾（Jared Birchall）則出任新公司秘書。馬斯克早前已將Twitter併入其私人公司X Corp.，現今再加上X.AI，似乎與傳聞中他欲創建萬能App（Everything App）「X」的願景一脈相承。

 

Twitter公司現已被合併到X Corp.，馬斯克直言他的最終目標是創建萬能App「X」，並重申 Twitter是實現此目標的催化劑。未知這個App日後跟X.AI公司與Twitter將會產生甚麼化學作用呢？（圖片來源：維基百科）

 

　　2023年4月17日，馬斯克接受《霍士新聞》（Fox News）專訪時首度承認，將會開發一個名為「TruthGPT」的AI聊天機械人。馬斯克形容，TruthGPT是致力於追求真相、試圖理解宇宙本質的AI。他認為，人類是宇宙中有趣的一部分，而一個了解宇宙的 AI 不太可能消滅人類，所以它會是一個安全的AI。

 

　　此外，馬斯克又狠批，OpenAI已從非牟利組織變成只顧圖利的企業，不再開放原始碼，並跟微軟（Microsoft）的商業關係過於緊密。事實上，馬斯克一直公開反對他有份創辦的OpenAI，早前更帶頭簽署公開信，呼籲全球AI實驗室暫停訓練比GPT-4更強大的模型起碼6個月，被視為針對OpenAI的舉措。如今馬斯克揚言要開發TruthGPT，更被外界認為這是向ChatGPT宣戰的新動作。

 

馬斯克一邊呼籲暫停生成式AI開發，一邊卻創辦 X.AI公司，進入生成式AI市場。究竟這是出於炒作，還是因為當初錯失OpenAI而現在心有不甘呢？（圖片來源：Twitter@elonmusk帳戶）

 

OpenAI擬落戶日本拓亞洲業務

 

　　面臨愈來愈多挑戰者湧現，OpenAI亦不敢怠慢，力求拓展業務版圖。該公司執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）於2023年4月10日親赴日本，跟首相岸田文雄會面。他表示，看好ChatGPT在日本的發展前景，希望在當地開設辦公室，建立適合日本民眾、文化和語言的AI模型。

 

　　日本內閣官房長官松野博一表示，首相岸田文雄已就AI技術的優點，以及可能帶來的私隱、侵權等風險，與奧特曼交換意見；日本政府在衡量優點和風險後，將會評估引入OpenAI技術的可能性。

 

　　另一方面，奧特曼認為，未來推動AI科技進步需要有新的思路，不能只靠擴大AI模型和提供更多訓練數據的單一做法。OpenAI在GPT-4技術論文中指出，擴大模型規模的投資回報正在遞減，這是因為可以建設的數據中心數目、以及興建這些中心的速度，均存在物理限制。

 

未來AI模型規模重要性或下降

 

　　在麻省理工學院的一場活動上，奧特曼被問到GPT-4的訓練成本是否要1億美元，他的答案是「不止如此。」擴大模型規模，輸入更多訓練數據，採用更大運算力，可說是OpenAI過去幾年推動GPT模型演進的基本套路。不過，或許OpenAI也深感模型規模不能無止境擴大，不宜繼續將之視為改進AI的唯一重要因素，所以宣布推出GPT-4時，未有如往昔般披露AI模型規模有多大。

 

　　如不再依賴擴大模型規模來提高性能，那麼還有甚麼其他辦法可以增強AI能力呢？除研發新的AI模型設計或架構外，還可以使用「人類反饋強化學習」（Reinforcement Learning from Human Feedback）技術，透過人類的反饋來改進模型性能。

 

　　舉例來說，假設有一個機械人正在學習如何在一個迷宮中尋找出口。當機械人走錯路時，人類給予負面回饋；當機械人找到出口時，人類則給予正面反饋。通過這些反饋，機械人就可以學習如何更好地執行任務。

 

OpenAI技術上仍居領先位置

 

　　事實上，一家公司要在這場AI技術競賽中取得成功，有4項客觀條件非常重要：第一是運算能力，這需要巨額資金來採購大量GPU，以往只有大企業才能夠負擔，但隨著像Bedrock般的平台式雲端服務出現後，卻讓投資門檻大幅降低。第二是人才，就像馬斯克要啟動新AI項目，也要從DeepMind 挖角 AI 人才。

 

　　第三是訓練數據，這涉及如何在有效率、不侵權的情況下，取得訓練模型所需的大量數據；馬斯克揚言要控告微軟，理由是對方違法使用Twitter資料來訓練其AI模型。第四是用戶回饋，讓AI模型可基於這些反饋來不斷調整和改進，而ChatGPT現有逾1億用戶正在使用，在這點上已握有絕對領先優勢。

 

　　由是觀之，生成式AI市場將會邁向群雄並起的戰國時代，除微軟、Google、亞馬遜等既有科技巨頭外，後起之秀還有X.AI、Anthropic、AI21 Labs、Cohere和Character.AI等。然而，OpenAI現時手握GPT-4模型，預計2023年9月或10月更會釋出GPT-4.5，在技術上依然是一騎絕塵，其他對手唯有投入更多資源來建構更強大的演算法，以努力追上OpenAI的腳步。

 

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