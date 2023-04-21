  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

21/04/2023

日本職場最討厭Emoji排行榜！下屬、上司收呢個Emoji會一秒黑面？邊個Emoji令上司feel good？Send訊息小心踩中地雷！

#打工仔 #訊息 #溝通 #Emoji #日本調查 #上司 #討厭 #好感 #上班 #地雷 #日本 #下屬 #後輩 #前輩 #感謝 #多多指教 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　發訊息已經成為了生活上其中一種溝通方式，很多時大家打字時會加上不同的Emoji，令文字可以表達得更生動。不同人對Emoji都有不同的理解，當收到一些自己認為是負面的Emoji時會皺一皺眉，甚至無名火起，好像編輯就不喜歡收到滴汗及假笑Emoji，大家有沒有不喜歡的Emoji呢？日本曾有一調查，發現打工仔及上司在溝通時，收到哪些Emoji是會被討厭或能夠獲得好感的。一齊看看到底日本打工仔及上司最不喜歡收到甚麼，大家都可以參考一下，以免自己上班時踩地雷！

 

　　日本的Neo Japan曾經做過一項排名，調查了400名20至50歲的上司及打工仔，他們在上班時都會使用通訊軟件和公司人員溝通，到底他們最不喜歡收到甚麼Emoji或者哪些Emoji能夠獲得他們的好感？

 

　　日本下屬／後輩收到上司／前輩的「感謝」訊息時，最討厭Emoji Top3：

 

1.    心心眼

 

 

2.    戴黑超

 

 

3.    笑到喊

 

 

　　日本上司／前輩收到下屬／後輩的「多多指教」訊息時，最討厭Emoji Top3：

 

1.    心心眼

 

 

2.    戴黑超

 

 

3.    笑到喊

 

 

　　原來日本下屬／後輩收到上司／前輩的「感謝」Emoji Top3及日本上司／前輩收到下屬／後輩的「多多指教」最討厭Emoji Top3都是一樣結果。心心眼雖然看上去十分熱情，但對收到的人來說，他們會認為有點「狡猾」，所以不喜歡這個Emoji。所以以上3個表情符號在職場都是少用為妙！

 

下一頁：下屬／上司最有好感Emoji

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #訊息 #溝通 #Emoji #日本調查 #上司 #討厭 #好感 #上班 #地雷 #日本 #下屬 #後輩 #前輩 #感謝 #多多指教 #職場

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk