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21/04/2023

票選日本都道府縣最強地道美食排行榜！「世界廚房」大阪排第幾？第1位必食成吉思汗烤肉，係邊度名物？

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　　人在日本，面對眼前的壽司拉麵燒肉甜品等美食誘惑，就算日吃六餐也未必能吃光清單上心水餐廳。既然如此，倒不如留點空間給地道美食—「鄉土料理」，全用當地出產的新鮮食材和獨有烹調方法炮製而成，結合了該縣的歷史和文化，真正地細味日本味道。日本大型投票網站Ranking Goo早前票選日本都道府縣最強地道美食排行榜，大阪只屈居亞軍排第二，北海道則當選最強地道美食的都道府縣，即睇當地人最愛哪種烤肉方式？又有哪兩種北海道限定的三文魚菜式入選「鄉土料理百選」呢？


日本都道府縣最強地道美食排行榜


第10位︰長野縣（信州蕎麥麵、野澤醃菜、大燒）
第9位︰新潟縣（蕎麥麵、竹葉糰子、醬香米糕）
第8位︰長崎縣（什錦麵、Hikitoshi 鍋物）
第7位︰沖繩縣（沖繩蕎麥麵、沖繩炒苦瓜、琉球紅燒肉）
第6位︰秋田（烤米棒鍋、红豆蔬菜包Oyaki）
第5位︰福岡縣（水炊雞鍋、のうさば 鯊魚乾、がめ煮）
第4位︰兵庫縣（神戶牛排、豬排、明石燒／玉子燒）


下一頁︰大阪都屈居第二位？

 

 

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