  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知肥碌大食遊主場·日本

21/04/2023

沒有「大牛牛」的森美餐廳！還記得鑊仔牛柳、豬手、檸檬雞嗎？5道經典菜式見證時代口味更替

#美食 #美食地圖 #Food Map #老字號 #老店 #森美餐廳 #西營盤 #豉油西餐 #港式西餐 #法國菜 #鑊仔牛柳 #豬手 #黑椒豬扒 #春雞 #秘製
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Rachel Photo: Boris

　　香港食物的多元遠近馳名，食物不只是味道的呈現，更是香港歷史發展與文化底蘊演化而成的產物，由歷來社會的發展一點一滴地建構與塑造。由葉聯先生（Sammy）於1970年代在西營盤創立的森美餐廳，創造了不少平民與高級的經典菜式，默默為香港不同階層和背景的顧客服務，於飲食業的歷史絕佔一席。



　　今日的森美餐廳，可以追溯至八十年前。Sammy從十二歲開始便在餐飲業打滾，承受過種種對廚藝觸覺與技巧的歷練。12歲的Sammy已在餐廳學廚，身旁的前輩日久方見其耐力與潛質，於是開始親授廚藝，使Sammy一步一步達至中廚的水平。「只有返工，沒有放工」的行業日常，今昔同樣適用。仍是學生的他為了兼顧學業，從餐廳轉到酒店做侍應，希望上班的時間能較為固定。轉工後，公餘時間變多，令他在短期內操得一口流利的英文，英文基礎得以鞏固。畢竟當年在服務性行業，英文水平尤其重要。其後為了爭取更多機會練習英語，他向酒店自薦轉到與客人有更多機會溝通的崗位。



　　除了在工作上不斷實踐與嘗試，Sammy為了深入了解西餐的本質、究其正宗煮法，亦會頻繁翻覽書籍和食譜。深入認識世界各地不同的菜式後，他便發現法國菜與中國菜的烹調方法比較相似、兩者用料都是相對豐富，因此掀起Sammy對法國菜的熱誠。法國食譜和關於當地飲食文化的書籍普遍以法文為主，Sammy不惜用上更多時間翻查字典，務求以最直接的方法自行鑽研法國菜。其後他曾跟隨泰國廚師與意大利廚師，深入認識兩國的飲食，從而得知各國菜式的獨特之處，將之應用在設計菜式和烹飪的過程中。



　　隨著烹飪經驗愈漸豐富，他對烹飪的看法變得更為具體和強烈，促使其與當時志同道合的酒店同事一起自立門戶。他們在1970年代初於正街13-15號創業，當時只提供法式西餐，如法式多士、牛柳、西冷等。初時餐廳是以酒店的傳統模式營運，附近布滿平民常去的茶餐廳、酒樓，而其正南方就是海味街，在如此的社區開設較為正統的西式餐廳絕不輕鬆，顧客可說是寥寥可數。為了令他們烹飪的食物得以普及，Sammy在西式餐單加入香港元素，例如牛柳會加工並醃製、放於鐵板上菜，形成今日普遍可見的豉油西餐。當時早餐甚至提供皮蛋瘦肉粥、炒麵等本地菜式作早餐選擇，而午餐亦有比較貼地的西餐，例如燴牛胸飯，燴飯的醬汁同樣是用Sammy特意調教的秘方。


　　以前森美的餐牌只有薄薄一張卡紙，上面只寫著五款菜式 — 鑊仔牛柳餐、豬手餐、黑椒豬扒、春雞餐、檸檬雞餐。除了食物的選擇日漸豐富，原有的菜式各有變化。例如最初豬手採用上湯浸熟成腍身，配搭酸椰菜共食。後來流行脆皮豬手，自此便以這煮法烹調，至今供應了約50年。餐廳現在偶爾遇到客人要求以前的煮法，他們樂意以舊法炮製。在今日琳琅滿目的選擇中，這五個菜式依舊是森美最著名的菜式，見證著餐廳和時代的更替。除了主菜，前菜的凱撒沙律亦屬經典，森美餐廳的醬汁如此有名，沙律的凱撒汁也沿用Sammy一如既往的配方，用銀魚和煙肉碎製造，與別不同。



　　於飲食業逾50年，森美餐廳累積了一班已經光顧很久的客人。有些客人到今日仍會帶下一代或下幾代來到森美餐廳，森美餐廳的廚師和伙計最開心的，莫過於見到很熟悉親切的面孔，帶著兒女或孫子來餐廳，或多或少亦代表客人對餐廳的肯定和連繫。客人來吃的或許是因為那個味道，而森美在守護的，或許是他們對於飲食的執著，或許是客人因食物而留下的回憶，或許是文化歷史留下的一點痕跡。


森美餐廳 – 西營盤
創於：1970年代末
經營：餐廳
地址：西營盤皇后大道西204至206號

 

香港老舖記錄冊

Facebook

Instagram

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#美食 #美食地圖 #Food Map #老字號 #老店 #森美餐廳 #西營盤 #豉油西餐 #港式西餐 #法國菜 #鑊仔牛柳 #豬手 #黑椒豬扒 #春雞 #秘製

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk