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24/04/2023

下月50站安裝藍牙追蹤定位 九巴車站天使盒子 助尋走失長者

#腦退化 #長者 #友里蹤跡社區計劃 #藍牙 #追蹤
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　　【晴報專訊】腦退化長者易失方向感，3成更有走失經歷。賽馬會耆智園約3年前推出「友里蹤跡社區計劃」，聯同科大研發藍牙訊號追蹤裝置，配合尋人應用程式使用。

 

全港50個人流多的九巴車站，料下月完成安裝「天使盒子」。


　　去年初獲九巴在5個大巴士站裝設定位裝置「天使盒子」，若迷失長者曾路過，盒子便能接收訊號並透過程式通知家屬；九巴下月將在全港人流多巴士站增設50個盒子，盼盡早尋回走失者。

 

「守護蹤」的追蹤裝置設計成卡片或柺杖托等，以便腦退化長者攜帶。


　　耆智園與科大團隊研發的「守護蹤」，每秒會發出可傳至數十米外的實時藍牙訊號，並設計成卡片或柺杖托等，以便腦退化長者外出攜帶，且可用1年以上。當照顧者使用「友里蹤跡」應用程式的報失功能，系統將會通知其他下載者開啟手機GPS定位和藍牙，如偵測到走失者訊號，便會匿名上傳至伺服器，並透過演算法推測走失者位置，並通知照顧者。兩者至今分別有逾3千人申請及逾4萬人下載，惟耆智園總監郭志銳形容，若想更穩妥追蹤腦退化長者，始終要在固定地方裝設藍牙訊號接收器。

　　計劃去年初獲九巴支持，在屯門市中心總站等5個大型巴士站，裝設可接收走失長者「守護蹤」藍牙訊號，並透過「友里蹤跡」通知照顧者位置訊息的「天使盒子」，今年將再於50個人流暢旺巴士站，包括大學站、黃大仙總站等增設，料下月完成所有安裝。

屯門市中心總站 去年6月成功尋回走失者

　　九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕說，腦退化長者走失時，一般會在經常途經的地方如巴士站徘徊，故相信增設更多「天使盒子」將進一步提升尋人效率，如去年6月屯門市中心巴士總站的「天使盒子」於半小時內接收到走失腦退化長者「守護蹤」發出的14個訊號，令家屬快速鎖定其位置，並成功尋回。

　　未來團隊擬為「守護蹤」增添LoRa定位訊號，屆時單憑基建上的相關訊號接收器，便能輕易找到迷路長者，而新裝置亦與現有追蹤設備兼容，料1至2年後推出。

 

 

轉載自: 晴報

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