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24/04/2023

《中年好聲音》周吉佩爆冷奪冠 李佳龍婷大熱倒灶

#中年好聲音 #周吉佩 #李佳 #羅啟豪 #龍婷 #吳大強
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　　【晴報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚舉行決賽，周吉佩由頭帶到尾，力壓銀獎的李佳及銅獎的羅啟豪成為總冠軍，奪得價值港幣35萬元的寶石咪高峰；至於賽前大熱龍婷及抱病上陣的吳大強，因表現失準而三甲不入。

 

周吉佩成功封王，獲頒價值港幣35萬元的寶石咪高峰。

周吉佩以四分之差險勝李佳。

李佳露香肩大騷舞技，最後獲得亞軍。


　　昨晚《中年好聲音登峯之戰》由七位評審評分及全球觀眾投票選出最後兩強，周吉佩唱慢歌《Forever Love》獲全場最高91分，唱快歌《跳舞街》亦獲評審伍仲衡大讚有星味，成功與大熱門李佳殺入兩強。在決勝回合，周吉佩演繹《愛，很簡單》，李佳獻唱《Greatest Love Of All》，結果周吉佩憑純熟假音贏得評審及網民歡心，以總分115分成績，力壓111分的李佳奪冠，他流下男兒淚說：「好多人話我要紅，晨早就紅咗，點會依家紅，我呢十幾年打工賺錢都係為咗唱歌。」表現平穩的羅啟豪獲得季軍。

 

羅啟豪演繹慢歌《忘情號》獲讚。


曾志偉宣布開第二季

 

龍婷唱快歌被男舞蹈員攬腰，表現有突破。


　　賽前大熱龍婷表現不似預期，她獻唱慢歌《我曾用心愛著你》，被伍仲衡狠批欠時代感及音準出事；即使她唱快歌《瘋了》獲呂方激讚性感，可惜仍未能晉身兩強，僅獲「觀眾最愛好聲音」獎，與另一熱門吳大強雙雙出局。

　　此外，因節目大受歡迎，無綫總經理曾志偉宣布開第二季，並在昨晚11時開始接受報名。昨晚亦發生小插曲，無綫疑超額派發決賽門票，大批觀眾因無法入場而不滿，無綫最後安排觀眾在二廠睇大電視欣賞決賽，並向他們送贈下月14日《中年好聲音夢想成真演唱會》加場門票補數。

 

轉載自: 晴報

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