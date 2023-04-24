簽唱會有求必應 張敬軒預告開棟篤唱

【晴報專訊】張敬軒（軒仔）昨日在觀塘apm舉行《張敬軒演唱會Blu Ray簽唱會》，現場吸引近千名粉絲到場塞爆商場，場面墟冚。軒仔與現場粉絲大玩遊戲時，粉絲提出抱抱、十指緊扣及餵食等要求，他都有求必應，超級寵粉。

粉絲要求餵軒仔食提子，軒仔十分配合。

軒仔送上愛的抱抱。



張敬軒去年尾舉行跨年演唱會《The Next 20 HinsLive in Hong Kong》，一再加開場次至26場，打破其個人演唱會紀錄。昨日軒仔為演唱會Blu Ray舉行簽唱會，他更獻唱最新作品《隱形遊樂場》，又跟粉絲玩遊戲。期間，軒仔應粉絲要求被餵食提子、手拖手合唱和愛的抱抱等，有求必應的他笑稱「軒公開庫」及福利大放題，「之前未試過咁做，心情好忐忑，我本身好內斂，但都好開心，因為疫情以嚟好難有身體接觸。」提到六月舉行全新演唱會，問到軒仔屆時會否騷肌？他坦言︰「操下啦！我有搵Tyson Yoshi嘅教練，但我未必有恆心操到好似佢咁。」除了個唱，軒仔透露正籌備棟篤唱，他笑言︰「我鍾意講嘢，我成日諗埋好多gag，我覺得好多香港人都唔開心，我作為藝人最想帶娛樂畀大家，希望我可以向開心果方向發展，同埋會以修哥（胡楓）做榜樣。」

近千名粉絲為見軒仔塞爆商場，場面熱鬧。



欣賞姜濤對答得體



另外，日前軒仔在直播透露父親曾在家中暈倒險出事，他指現時父親健康良好︰「佢最好命係娶到個好老婆，媽咪同我講番當時爸爸喺洗手間暈咗，媽咪又唔夠力扶起佢，佢用盡睇電視所學嘅方法去叫醒爸爸，又按佢人中。」張爸爸終於肯由廣州搬來香港居住，令軒仔大感安慰︰「日後我會高度戒備式去照顧佢哋。」



此外，提到近日資深音樂人周啟生批評姜濤的歌藝，軒仔表示知道MIRROR成員都有學唱歌及演戲，一直不斷增值追求進步，「我睇到姜濤嘅回應，佢個態度都好好，玉不琢不成器，我都係喺批評中成長。」至於林家謙在金像獎表演環節被網民狠批，軒仔稱︰「佢向來都唔係主打跳唱，當日表演感覺好青澀，反而好配合啲歌，我自己就好鍾意成個表演，當然觀眾有權批評。」