  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

24/04/2023

港樓未來睇法

#樓市 #年輕人 #樓價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　年輕人是否繼續適合在港自置物業呢？高息令供樓壓力不輕，又令樓價難升，未來利息會否下調呢？港樓未來1-2年走勢如何？

　

　　上周五，匯君三周年Q&A live第二晚，部分問題關於香港樓市，相信不少網友都會關心，匯君兄的回應亦頗獨到，值得分享一下。

　

問題：年輕人是否繼續適合在港自置物業呢？高息令供樓壓力不輕，又令樓價難升，未來利息會否下調呢？

　

　　自置物業與否是最不應該回答的問題，因為發問者或回答者多純以投資角度考慮，但其實自置物業與否，除了投資因素外，還有很多個人考慮因素。

　

　　若物業是一家人自己住的，可能得到投資以外的好處，例如裝飾自己屋企的情趣、一家人相對穩定地生活，家庭狀況又會影響工作表現，間接影響收入。租樓則可能一兩年便需要搬一次，有機會煩惱一點(當然，另一邊廂，租樓則比較靈活，流動性高，沒有供樓負擔，因為工作不穩可以立即轉租便宜一點)。類似這些都是投資以外的考慮，十分個人化，人人喜好不同，很難替其他人決定。

　

　　至於利率，若考慮置業，不應該預期未來利率很快會下調，若利率維持高位一段時間，自己是否能應付供樓壓力呢？其實，利率不是唯一影響樓市因素，匯君自己曾做了一個model，利率對樓價的確有影響，但還有別的因素影響著。例如一個地方的租金，它代表租客的支付能力，某程度上代表當地經濟動力與經濟活動，亦對樓價有很大影響。

　


（資料圖片）

　

問題：港樓未來1-2年走勢如何？

　

　　多次強調未來難以預測，但匯君也分享一些近期看見的事實。

　

　　1. 美國多次加息，香港雖然沒有跟足，但供樓利息的確比以前增加了。

　　2. 發展商新盤銷情不像以前般爽，不少新盤不能清貨。

　　3. 新盤出現真減價，過去的減價可能是先加後扮減，算是谷銷情的噱頭。

　

　　因此，暫時看不見港樓未來1-2年會大升。另一邊廂，因為過去三年港樓跑輸全球樓市，加上近排港樓再跌一跌，相對上，若沒有突發災難性事件，再大跌機會又不大。

　

問題：港樓長遠發展如何？

　

　　對任何市場，不要諗得太長遠，與其諗港樓長遠發展如何，不如諗自己長遠發展如何。例如，你本身有置業需要，今天決定買樓，即使不幸貴買了三成之多，倘若你自己未來長遠收入翻個十倍也不止的話，那三成溢價對你來說根本不是大問題吧。所以匯君經常說，很多問題是受個人處境因素影響，先處理好自己更理想。

　

　　跟上次差不多，小弟應該會把當晚更多的金句發文記錄一下，好讓網友日後回味。大家不妨到小弟Patreon瀏覽第一晚live的金句。

 

　　相關文章：https://www.patreon.com/posts/81739860

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#樓市 #年輕人 #樓價

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk