  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

24/04/2023

中國復甦超預期，美國利率待調整

#中國經濟 #GDP #通脹 #聯儲局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　華爾街股市在區間上落，企業盈利和經濟數據未能給出新的市場方向；中小銀行的資金流出紓緩了，但是美聯儲官員開始討論金融緊縮對實體經濟的衝擊。美債窄幅波動，資金靜等聯儲下一個利率動作。美元匯率繼續下探，石油和大宗商品價格走低。中國經濟超預期發揮，為被美國衰退陰影籠罩的全球增長前景提供了一個利好因素。英國3月CPI出乎意料地反彈到雙位數。
　
　　中國經濟在第一季度擴張了4.5%，大幅快過分析員們的預測中位數，為全年經濟復甦開了一個好頭。數據顯示，經濟的疫情後修復順利，其中第三產業為GDP增長後貢獻了3.1個百分點，成為帶動一季度增長的主要動力。三大因素驅動了第三產業的強勁反彈：1)優化防疫政策後，接觸性、聚集型服務業出現了報復性反彈；2)交通運輸服務業活動顯著提速；3)數字經濟加快了擴張步伐。
　
　　生產活動也迅速回暖，裝備製造和原材料等上游行業的復甦尤其突出，不過製造業生產回暖似乎沒有帶起投資回暖。產能稼動率仍然不足。房地產市場成交量在回升中，但是主要以二手房成交為主，集中在超一線和高二線城市。在供應端，保交樓推動了房地產建築，但是新開工樓盤仍然低迷，地產對增長仍處在淨拖累狀態。　

 

（資料圖片）

　　
　　筆者認為，中國經濟已經擺脫了去年的增長困境，修復性復甦已經全面展開。但是經濟也存在著明顯的矛盾。第一個是消費復甦和收入預期低迷之間的矛盾，餐飲、旅遊、會展的火爆和大宗耐用品消費的低迷形成強烈對照，居民可支配收入的增長以及增長預期不理想。第二個是融資熱烈和實體投資不足之間的矛盾。今年首季社會融資數據無論在數量還是在結構上都很好，但是對國企以外實體經濟的帶動作用沒有想像的大。
　
　　第三個是出口爆發和新出口訂單萎靡之間的矛盾。3月份出口數據遠好過預期，也遠好過越南等競爭對手的數據，和港口所傳出的回饋不匹配，筆者需要在美歐進口數據尋找佐證。最後一個是經濟回暖和通縮預期之間的矛盾。從CPI數據上看中國經濟尚未進入通縮，但是企業和個人預期和行為卻已經見到通縮心態了。
　
　　縱觀這組GDP數據，筆者相信中國經濟修復速度令人滿意，但是反彈分布很不均衡，增長的動力一是依賴服務業的補償式消費，一是依靠公共財政支撐起來的基礎建設，更全面的復甦還沒有形成。從補償性、政策刺激型增長反彈，走向更廣泛、可持續的增長，收入增長預期的改變不能缺席，房地產市場預期的改變不能缺席。
　
　　新一屆政府在推動經濟增長上，決心和力度都不小，也見到了一定的成效，不過刺激政策的乘數效應暫時還不理想。筆者預計進一步的刺激措施已經在路上，甚至不排除央行啟動之前比較抗拒的降息手段。以筆者之見，政策的聚焦點應該放在打破通縮心態上。要想打破逐漸固化的預期，雷霆手段好過「擠牙膏」式推出政策。
　
　　安聯首席經濟顧問，之前美國固定收益投資界的巨頭穆罕默德．埃爾-埃利安最近表示，他從沒有見過美聯儲局的前瞻性指引與市場預期之間分歧如此之大，儘管美聯儲局一直堅持今年將維持高利率政策不變，但市場卻不同意，賭美聯儲局下半年大幅降息。利率期貨市場顯示，聯邦利率在今年下半年會有3-4碼的減息空間。
　
　　美國的通脹形勢趨向明朗，但是金融收縮對實體經濟的衝擊暫時還不明朗。能源通脹、產品通脹的迅速回落已經將CPI從8%的水準，迅速拉向4-5%的區間。工資增長放緩如果可以持久，服務業通脹的最壞時間也已經過去，但是由於許多服務業價格上漲屬於惰性通脹，服務業通脹回落可能以年計而不是月來計算。租金通脹可能最壞時間已經過去，不過回落也很緩慢。
　
　　換言之，通貨膨脹看來受控了，但是回歸到2%的政策目標卻需要很長的時間。同時，3月份發生的中小銀行流動性危機，情況也暫時穩定，無須監管部門採取進一步緊急行動。這種情況下，筆者認為美聯儲局會在5月3日再次加息25點，結束這一輪加息周期，然後進入觀察期，不急於做出下一個政策利率動作。
　
　　雖然銀行的流動性危機扳倒了三家區域性銀行，它對整個銀行的衝擊卻遠不止那三家銀行。儲戶感受到中小銀行的風險，觸發了大規模的儲蓄搬家，資金流向貨幣市場基金，其規模是史無前例的。銀行遭遇儲戶抽資，自然收縮買債和貸款規模，按揭抵押貸款證券在3月份的淨流出規模是數據出現以來最大的，所以實體經濟所受到融資壓縮已經發生了，只是還沒有反映在月度經濟數據上。
　
　　筆者預估，下半年起美國經濟可能迅速失速，經濟有很大的機會陷入衰退。融資壓縮，勢必放大經濟中槓桿高、流動性差的實體部門的資金風險，最弱的環節出事的機會更大，其中有大量債務明年到期的商業物業尤其引人注目。這個行業特別受到高空置率和高按揭利率的雙重擠壓，一旦債務無法展期，可能導致連鎖反應。
　
　　美聯儲局從加息到減息，是由金融緊縮造成的，政策發功可能針對經濟衰退風險，也可能針對金融系統風險。幾十年未見的激進加息後，各種後遺症逐漸浮出。究竟問題以什麼形式、什麼力度爆發出來，暫時無從判斷，不過減息周期也可能像加息周期一樣倉促、激進和多變。
　
　　本周有三大看點。首先，日本銀行在新任行長主持下召開第一次政策會議，國債和匯率市場對央行的語境十分在意。其次，美國第一季度GDP，預計減速到1.9%，3月份核心PCE預測為4.5%。最後，歐元區GDP，估計環比增長0.1%。

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#中國經濟 #GDP #通脹 #聯儲局

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk