GDP測市，A股頂已至

大陸最新的GDP增長升至4.5%，而正當坊間唱好A股之際，3400點就插水了。不少人認為股市不反映GDP，尤其大陸更甚。然則，近年大陸幾難看的GDP都出過，現在景況好轉，不至於現在才大發水吧。若將之跟A股恰當地配對，其實仍見關係。

觀圖所見，A股按年變幅跟GDP增長的關係十分清晰，但怪在不是股市行先而是GDP稍為行先。然而，先一個月就不是真先，因某季GDP是該季完後一個月才公布。換言之，很可能是市場見到GDP數據後才於股市有所行動。這亦意味GDP無法估。

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論按年變幅，A股去年5月是低位。在低基數下，下月的A股按年變幅或再升，但因去年同期僅3100點，故即使升10%仍僅3400點，即近日頂部；再去亦難很遠。

若然如此，A股格局上便似美或日股，皆反彈但破不到頂。

羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）