  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

24/04/2023

【FX MONDAY】日央行擬檢討數十年來的政策 預示圓匯即將展開長期升浪？

#日央行 #FXMONDAY #艾德證券 #日本經濟 #鄭廣復 #日圓 #熊俊傑 #Hot Deals #英磅 #歐元 #日元
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：艾德證券期貨有限公司高級副總裁　熊俊傑

 

　　據《產經新聞》報道，日央行計劃對過去數十年來採取的貨幣政策進行評估，並會研究造成日本經濟停滯不前的原因，以便在新任行長植田和男領導下的央行可以提出有效的政策。報道指，日央行將會研究過去25年的通縮情況，甚至追溯到經濟泡沫爆破時的1990年代初。這是否預示寬鬆貨幣政策即將終結？另外，日央行將於本周五公布議息結果，市場普遍預期將會維持現行寬鬆貨幣政策不變。

 

影片網址：https://youtube.com/live/LmndRVeqc78

 

►把時間軸拉到00:15開始 —— 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#日央行 #FXMONDAY #艾德證券 #日本經濟 #鄭廣復 #日圓 #熊俊傑 #Hot Deals #英磅 #歐元 #日元

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk