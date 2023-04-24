報稅攻略2023｜8個報稅FAQ！今年租屋都可以扣稅！上限$10萬，8個情況扣唔到！今年退稅上限比去年少？

每年到了報稅的時候，又要填表、計算免稅額，計計自己到底要交多少稅，真的十分頭痛。今次教大家收到「綠色炸彈」時，可以更簡單計算、填表，一文睇清8個報稅FAQ！

報稅攻略2023｜1.課稅年度是甚麼時候？何時會收到報稅表？

課稅年度為每年的4月1日至翌年3月31日，政府一般都會於5月或6月發出報稅表，大家收到後，於1個月內填妥及遞交。首次投身社會工作的朋友，可能會較遲收到報稅表。

報稅攻略2023｜2.今年要交稅嗎？如何計算税項？

如果課稅年度內，你的年薪超過基本免稅額，即13.2萬元（月薪1.1萬元），基本上就需要報稅及交税。全年收入若不超過基本免稅額，理論上是毋須交稅的，但有收到報稅表，就要依時填妥和交回。

薪俸税額是按你在該課税年度的應課税入息實額以累進税率計算；或以入息淨額以標準税率計算，兩者取較低的税款額徵收。

應課税入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免税額總額

入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

大家可以用税務局製作的簡單税款計算機計算。

報稅攻略2023｜3.有甚麼免稅額？

在課稅年度，你可享有基本免稅額，而除了這個外，記得要申索其他免稅額，因為這是大家常常忘了填報的項目，最後令到自己未能扣減，交多了稅！即睇免稅額種類和額度：

• 基本免稅額：$132,000

• 已婚人士免稅額：$264,000

• 子女免稅額（每名計算）：$120,000

• 供養兄弟姊妹免稅額：$37,500

• 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（60歲以上或有領傷殘津貼）：$50,000

• 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（55歲以上，60歲以下）：$25,000

• 單親免稅額：$132,000

• 傷殘受養人免稅額：$75,000

• 傷殘人士免稅額：$75,000

• 個人進修開支：最高$100,000

• 長者住宿照顧開支：最高$100,000

• 居所貸款利息：最高$100,000

• 向認可退休計劃支付的強制性供款：最高$18,000

• 合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款：最高$60,000

• 根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費（每名受保人計算）：最高HK$8,000

• 住宅租金扣除：最高HK$100,000

• 認可慈善捐款［（入息—可扣除支出—折舊免稅額）x百分率］：35%

住宅租金扣除方面，納稅人可就本人或同住配偶租住住宅而在有關課稅年度繳付的租金申索稅項扣除。另外，政府將會於2022至2023課稅年度提供100%薪俸稅和個人入息課稅寬減，每宗個案上限為$6,000。

報稅攻略2023｜4.甚麼是住宅租金扣除？

2022／23課税年度開始實施的住宅租金扣除，合資格人士要是薪俸税或個人入息課税的納税人有資格申索扣除由他／她以租客身分根據住宅處所的合資格租賃而繳付的租金。納税人可獲扣除由其同住配偶以租客身分根據住宅處所的合資格租賃而繳付的租金。

合資格處所

1. 主要居所

2. 住宅處所訂立書面租賃（或分租租賃），必須根據《印花税條例》（第117章）加蓋印花

納税人在每個課税年度可扣除款額最高為10萬元，如租賃下有多於一名租客將按合租租客人數按比例計算；如租期只佔某一課税年度的部分，將根據租期按比例計算。

住宅租金扣除不適用於以下8種情況：

1. 納税人或其同住配偶是香港住宅處所的法定及實益擁有人

2. 有關租賃的業主（如有關租賃為分租租賃則其主租客）是納税人或其配偶的相聯者（例如業主是納税人的配偶、納税人或其配偶的父母、子女、兄弟姊妹或合夥人，或受納税人或其配偶所控制的法團）；

3. 納税人或其同住配偶獲其僱主或該僱主的相聯法團提供居住地方，或納税人或其配偶就居住地方應繳付或已繳付的租金，部分或全部由該僱主或相聯法團支付或退還；

4. 納税人或其同住配偶是香港房屋委員會或香港房屋協會轄下公共租住房屋單位的租客或認可佔用人；

5. 有關租賃受任何法律或政府租契禁止；

6. 納税人或其配偶就有關處所與業主簽訂了租賃購買協議；

7. 有關住宅租金款額可根據《税務條例》（第112章）的任何其他條文獲扣除；

8. 納税人或其同住配偶在繳付有關租金的同一期間就任何其他住宅處所繳付的租金已獲得扣除。

詳情可以留意稅務局網站。

報稅攻略2023｜5.申索「免稅額」及「稅項扣除」需要提交甚麼？

不用提供證明文件，但大家要保存好所有相關文件，以便稅局日後抽查。

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