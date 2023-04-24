「開心香港」6大活動亮點懶人包！呢日全港戲院均一$30睇戲！4D、IMAX同價！周末會展大型美食市集，10萬張門票免費派，即睇搶飛方法！

繼「你好香港」之外，政府月前在《財政預算案》當中提到推出一系列「開心香港」（Happy Hong Kong）活動。時隔兩個月，財政司司長陳茂波再公布更多「開心香港」細節，單是今個周末已經在灣仔會展舉行大型美食市集，以及「全港戲院日」的 $30 優惠票。

4.29首辦全港戲院日！限時一日劃一票價 $30

由香港戲院商會首次舉行的「全港戲院日」，是「開心香港」 「香港流行文化節2023」活動之一，全港戲院包括百老匯院線、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、MCL院線等，統統於 4 月 29 日劃一票價為 $30，不論 4DX、IMAX 電影亦是同價，相當吸引！

「全港戲院日」的 $30 戲飛可於 4 月 27 日早上11時後，於各大戲院票房及網上售票網頁買到；如在全港戲院日當天前往戲院票房購票，每人每次最多只可購買4張戲票。





詳情︰www.hktaorg.com

（圖片來源︰unsplash.com）

港九新界均設美食市集！4.29率先於會展舉行

美食市集是「開心香港」另一亮點，民政事務總署會將於 4 月至 6 月底分別在港島區、九龍區及新界區舉辦 3 場為期兩日的大型美食市集。打響頭炮是設於灣仔會展的主題市集，於 4 月 29 至 30 日免費開放，多達 100 個攤檔進駐，供應各式各樣的環球及華夏地道美食，不過需憑票入場，相關的 10 萬張門票將於 4 月 26日於 18 區民政諮詢中心派發，部份門票也可在市集舉行期間於會展領取，預計每人限取兩張。

（圖片來源︰香港貿易發展局）

新界區的美食市集則於 5 月 6 日及 7 日於沙田大會堂廣場及沙田公園舉行，引入逾 50 檔華夏及懷舊美食 ；至於九龍區美食市集就定在 6 月 3 至 4 日，超過 50 檔亞洲美食、美酒主題攤檔登陸觀塘海濱 VESSEL 發現號，全部免費入場。另外在 4 至 6 月底，港九新界也會舉辦不同主題及內容的墟市活動。

暑假大搞海陸嘉年華！上演全新燈光匯演

另一個重點活動是「Harbour Chill Carnival」，旅發局將由 7 月 8 日至 8 月 6 日的每個周末於灣仔臨時海濱花園舉行大型海陸嘉年華，以維港為舞台，每晚上演全新燈光匯演之餘，也設水上舞台音樂會，可免費觀賞來自不同地方的表演團體表演舞蹈、音樂、街頭表演等。

「開心香港」活動亮點︰

● 4月29日︰香港戲院商會舉辦「全港戲院日2023」，全港戲院只需 $30 均一價就可以入場看電影，包括 4DX、IMAX

● 4月至6月底︰港九新界將舉行不同主題的美食市集，全部免費入場

● 6月3日至24日︰海洋公園逢周六舉辦「Chill all night活動」，每晚可容納 5,000 名訪客免費入場下園區，包括光影匯演及現場娛樂表演

● 7至8月︰旅發局首次舉行海陸嘉年華，有表演團體演出及燈光匯演

● 8月︰曼聯 U16 青年足球隊會來港交流，並於旺角大球場踢表演賽

● 西九、數碼港及迪士尼等亦會舉行不同活動