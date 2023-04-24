最新超吸引放題推介！勁食九州A5和牛燒肉 / 中菜廳片皮鴨+點心放題二送一 / $298起任食高質牛扒

大家平時喜歡放題嗎？如果喜歡試多種款式食物的話，除了可以選擇自助餐外，更可以吃放題，任食得來又不太貴。今次推介3間餐廳放題，當中有任食高質牛扒、任食中菜點心及任食九州A5和牛特上燒肉。聽上去已經相當吸引，不要等了，快去訂枱吧！



放題2023│1. 宮崎肉本鋪：$698起食九州A5和牛特上燒肉放題



宮崎肉本鋪主打供應頂級牛燒肉放題，而今次在kkday上更推出2款優惠，包括：宮崎A5桜花牛極上燒肉放題、九州A5和牛特上燒肉放題。



宮崎A5桜花牛極上燒肉放題（午市／晚市180分鐘放題）



宮崎A5桜花牛極上燒肉放題是每位$998，大家可以食到進口的10款A5桜花牛的不同部位，每隻牛的油花分布標準BMS均達到10級，入口盡是油香，相當吸引。由廚師發辦的西冷扒或肉眼扒、壽喜燒、稀有部位和尚頭、前腿肉，就沒有任食，但外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、五花腩、牛肋肉是燒肉放題項目。每位成人更可以任飲 Sake 清酒。不過要留意，晚市放題只做星期一至星期四。



九州A5和牛特上燒肉放題 （午市180分鐘放題）



九州A5和牛特上燒肉放題每位$698，大家可以享用九州A5和牛六種部位，包括內後腿肉、肩里肌、肩口肉、牛肋肉，而五花腩、外後腿肉是任食項目。每位成人更可以任飲Sake清酒。



除了以上的肉類，逾60款日本食材、飲品、甜品都是任食項目。海產有白汁芝士帆立貝、香草牛油廣島蠔、北海道一汐赤魚等；其他小食有新潟地雞雞中翼、日式免治雞肉軟骨棒、黑七味雞腎等，很多不同的選擇。而沙律、小食、飯類、湯麵及甜品雪糕都是任食的。不過要留意的是，餐廳會另收加一服務費。



宮崎肉本鋪

地址：香港銅鑼灣糖街31號6/F

銷售日期：2023年4月17日15:00至2023年4月30日23:59

使用日期：2023年4月24日至2023年5月31日（設不適用日期）

詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131017



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