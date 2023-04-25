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25/04/2023

「開心香港」頭炮 周六睇戲劃一30元 周末2天會展美食市集免費入場

#開心香港 #全城戲院日 #海陸嘉年華 #麥美娟 #陳茂波
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　　【晴報專訊】港府「開心香港」活動正式啟動，由本周六（29日）舉辦的「全城戲院日」打響頭炮，市民只需30元便可觀賞IMAX等大電影。同期灣仔會展亦會連續2日辦美食市集，逾百檔中西美食薈萃，全城免費入場；另有2場美食市集於5至6月在沙田及觀塘舉行；有商戶預告推8折優惠。

 

開心香港活動暫預算花2,000萬，政府指當中美食巿集因涉租場等成本，花費佔比最大。

 

　　另外，旅發局在7至8月將於維港辦海陸嘉年華，特設水上舞台連續5個周末邀歌手及樂隊表演助興。財政司司長陳茂波指，活動料耗資2,000萬元，冀市民「有得玩、有得食」解除疫下鬱結，同時鼓勵消費。

 

　　今年公布的財政預算案提出「開心香港」系列活動，陳茂波昨公布活動細節，預告年底前將推出逾20項活動。

 

戲票周四早11時預售 每人每次限買4張

 

　　當中「全城戲院日」在本周六率先展開，全港61間商業戲院當日劃一票價為30元，包括4DX、IMAX電影，料20萬人次受惠；戲票在本周四（27日）早上11時起預售，每人每次限買4張。文體局局長楊潤雄指，冀市民能重拾「睇戲樂趣」。香港戲院商會理事長袁彥文指已對購票人龍及網絡塞車作預案，他透露活動開支由港府、片主及戲院共同承擔。

 

周六全港戲院劃一票價，包括4DX、 IMAX電影。

 

　　另外，全港3區在4至6月會舉辦美食市集，均可免費入場。民青局局長麥美娟指，本周六在灣仔會展舉辦的市集，由立法會議員及各國駐港領事牽頭，邀約100檔環球、華夏及地道美食加入，亦有青年園地及兒童遊玩區。她指，因應會展人流及容量限制，已預留10萬張門票，明（26日）起在18區民政諮詢中心派發，即場也會派飛，每人每次派2張。而沙田及觀塘美食市集則在5至6月舉辦，各有50檔，不設門票。此外，尖東在6月亦擬辦「香港酒吧文化節」，黃大仙同月也有「繽紛美食墟」；至11月旺角花墟公園則擬辦「香港國際美食巡禮」，中環及灣仔碼頭亦有「歡樂冬日海濱嘉年華」等美食活動。

 

　　有參展商透露，美食市集不收租金，僅需付保證金。安記海味董事總經理潘權輝指，將在會展及沙田各擺1檔，主力推「100元3件」罐頭鮑魚、即食湯包等，亦有25元即煮鮑魚撈麵試食。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，旗下「THE MATCHA TOKYO」將在會展擺檔，主打100%有機日本綠茶產品，零售甜點茶飲有8折優惠。

 

暑假「海陸嘉年華」 設水上舞台表演

 

　　暑假期間旅發局將連續5個周末於灣仔海濱長廊一帶，舉辦全港最大型「夏日海陸嘉年華」，維港將設水上舞台廣邀各地歌手及樂隊演出；同場亦設滑板、極限單車和霹靂舞等表演。兩大主題樂園亦加入，海洋公園於6月逢周六免費開放下園區，辦光影滙演及唱片騎師打碟，料每晚約5,000人同歡；迪士尼在6至9月將向獲學校提名的學生及家長，每人派2張免費門票，料2萬人可受惠。賽馬會在8月亦邀曼聯U16青年隊來港交流一周，並與本地年輕球員踢友誼賽。

 

　　陳茂波指疫下3年港人有不少鬱結，冀市民外遊散心之餘，在港亦可「有得玩、有得食」，為社會帶來正面積極氣氛，同時鼓勵市民消費。被問到活動是否設KPI（關鍵績效指標），麥美娟笑言「開心」難以量化，冀愈多人參與愈好，但未估算受惠人數。

 

經濟提振作用微 學者：活動過於碎片化

 

　　對於活動經濟效益，陳茂波指消費券今年花逾300億元，對本港經濟提振約0.6%，坦言「開心香港」預算僅2,000萬元，縱對經濟有正面作用，也是「0.00（%）之後的事」，但並非不值得做。

 

　　美食市集檔販亦難料收益。黃傑龍指過去很少參與美食活動，沒抱特別期望。潘權輝則指，因首次有美食市集，難知反應，但參展成本低，志在參與。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，「開心香港」活動過於碎片化，未如2003年沙士後有皇家馬德里訪港等矚目議題，「當年全城投入，今年氣氛好弱。」

 

轉載自: 晴報

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