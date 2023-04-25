  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

25/04/2023

現代化香港仔街市明重開 加裝電梯冷氣 設非接觸式雞檔

#街市現代化 #香港仔街市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】經歷一年多翻新工程、作為「街市現代化」計劃下首個項目的香港仔街市，明日（26日）將重開，工程耗資約2.54億元。翻新後加裝了電梯、冷氣系統等新設備，又設有非接觸式雞檔、豬隻儲存庫等。當局稱全街市設142個檔位，當中80多檔會先行開業，有檔主稱優化街市環境後，更方便顧客上落，料生意會增加。

 

街市開幕典禮定於下月19日舉行，署方指屆時將有更多攤檔營業。

 

　　建築署顧問建築師劉偉雄指，街市翻新時除重鋪排水和照明系統、加裝冷氣外，設計上亦參考了區議會等意見，如增設電梯、座椅及擴闊通道等，各層亦設有男女和無障礙洗手間、洗手乾手機等；2樓扶手電梯旁設多用途空間，可供檔主舉辦推廣活動或供市民休息，且有2間育嬰室。

 

獨立儲存室暫存豬隻

 

　　他續稱街市另有多個方便檔主的設置，如加建載貨電梯連接卸貨區和下層商店，亦首次加入有冷氣、排水和抽風系統的獨立儲存室，以暫存清晨送到街市的豬隻。食環署南區環境衞生總監韓銘疇指，街市設有一間非接觸式雞檔，市民可在不直接接觸活雞情況下揀選和領取已屠宰雞隻，冀可減低禽流感風險。另外，街市內將設「綠在區區」回收便利點，料在下月啟用，位於2樓的熟食中心稍後亦會開放。

 


 

檔主料生意增2成

 

　　豬肉檔檔主黃先生指，新環境更舒服、顧客上落更方便，有信心重開後生意額可增長近半。海味店店主曾先生亦稱，街市加裝冷氣及空間後，相信可增加人流，料生意可增3成。雜貨店東主劉先生則批評街市較原定遲一個月重開，令他失預算，又指初期僅局部開放或影響人流，但料生意仍可增1至2成。

 

　　住在利東邨的溫女士稱，街市重開後會「第一時間」去逛逛，又大讚新建的電梯方便上落；住附近的李婆婆則稱已習慣在附近商戶買菜，日後會否光顧街市商戶需視乎物價而定。

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#街市現代化 #香港仔街市
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk