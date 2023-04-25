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25/04/2023

宣讀結婚誓詞激動爆喊 陳家樂最愛連詩雅夠蠢

#陳家樂 #連詩雅 #美少女戰士 #張敬軒 #泳兒 #結婚
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　　【晴報專訊】36歲的陳家樂和34歲的連詩雅（Shiga）昨日舉行婚禮，一對新人在台上分享感言時，家樂直言最愛太太天真又夠蠢，引來哄堂大笑；在單親家庭長大的Shiga，表示未來有老公愛錫，着媽咪不用擔心，場面溫馨感人。

 

Shiga與家樂笑到見牙唔見眼，場面甜蜜溫馨。

 

　　陳家樂昨早偕兄弟團衛詩雅、岑珈其及朱栢康等到酒店接新娘，眾人穿上連詩雅最愛的《美少女戰士》戰衣載歌載舞，雖然遭到陳自瑤、梁諾妍等姊妹團糟質，但家樂大方送上開門利市13,140元，寓意一生一世。及後，一對新人舉行註冊儀式，二人的老闆楊受成夫婦和鄒世龍夫婦、圈中人包括古巨基夫婦、張敬軒、關智斌、湯怡及方中信等出席見證。

 

家樂經過姊妹團考驗，成功抱得美人歸。

 

　　在大會發布的片段中，家樂特別感謝岳母，「多謝Shiga媽咪湊大佢，令佢有好嘅個性，佢好天真、好蠢，但我好鍾意，就係鍾意佢夠蠢。」Shiga則感謝老爺奶奶教出單純的家樂，她又向媽咪哽咽說︰「唔使擔心我，我以後有人錫。」家樂和Shiga一同受訪，Shiga戴上三卡鑽石求婚戒指及婚戒，兩人應傳媒要求咀足兩分鐘任影。提到在儀式期間雙雙爆喊，家樂自言宣讀誓詞時十分感動，「我諗住搞下笑，玩下佢（Shiga），點知自己感動到自己。我話『雖然佢講廣東話大家聽唔明，佢講英文我又聽唔明，但無論佢講咩，我都會聽佢話』。」

 

穿上美少女戰士制服的家樂玩到爆衫。

 

張敬軒自薦做泳兒大妗姐

 

　　Shiga對老公愛的宣言十分滿意，笑指平時都是自己講肉麻情話較多，但感受到家樂為婚禮付出很多，例如放棄最愛的足球。不過家樂卻自爆結婚前一晚有收看曼聯球賽，更希望到歐洲度蜜月，「Shiga去過歐洲，佢英文好叻，可以做我導遊，我哋六月可以去歐洲睇波同度蜜月，依家正式同公司請假。（婚後不設防造人？）順其自然，係咪生一隊足球隊就盡力而為。」另外，接到花球的泳兒開心又驚訝，笑言雖然被花球擲中臉部有點暈，但感受到很大的祝福；身旁的張敬軒聞言說：「上次你錯手喺網上被誤會結婚，今次就接到花球，係個天要你拉埋天窗。如果你結婚，我一定會封大利市，幫你做大妗姐同婚禮策劃師。」

 

軒仔希望泳兒早日結婚。

 

轉載自: 晴報

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