悶熱4月天！氣溫升至30度！開胃素菜：薑絲南瓜醬涼拌甜菠菜

休假的星期三，跟朋友去了一趟宜蘭。「我找了一些看起來很好吃的餐廳喔。」 坐在火車上，聽著朋友的介紹，由奶油吐司、臭豆腐、麻糬、到蔬食漢堡、蘑菇義大利麵，林林總總，美食當前，很是吸引。「這個是新的伴手禮，買來吃一點點也好呀。」朋友繼續興奮地談論著。

從台北到宜蘭，大概需要兩個小時。到埗的時候，已經是中午了，太陽正熱烈地迎接著。才步出火車站，走到舊城區，已經汗流浹背。「好想吃個冰！」 喝冰凍的西瓜汁、吃綜合紅豆牛奶冰，一求降溫消暑的心，比吃東西，吃飯都來得重要。結果，一天下來，走訪的餐廳不多，原本行程滿檔的美食計畫，就被攔在一旁，慨嘆著「旅遊美食大胃王不復再」的無奈。

才來到四月中，氣溫已經上升至30度。熱力剛強烈發揮的日子，嗜吃的心就已經決意出走放假去，頭也不回的，把對滿桌的美食的興趣，走進廚房根本開爐火做菜，甚至構想食譜創作的心思，一併打包帶走。無法想像今年盛夏，七月八月到來時，將會是怎樣的狀況。

不知道你的食慾有沒有失蹤了？也不知道你有沒有為做菜而煩惱著？為著不要每天只吃水果，為了讓身體補充多一點營養，我試著改以涼拌食物來迎對。多煮一點，不用每天走進廚房，可以隔天或隔兩天才做菜的。然後，肚子餓的時候，不用加熱，直接從冰箱裏取出來享用。這樣子，不知道，能不能撐過這個熱力難耐的夏天……

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