可持續時裝｜9招教你穿出綠色時尚︰Pre-Loved服飾都有名牌貨？要識睇標籤說明？衣櫥常青款vs流行款黃金比例怎樣？

在進修永續時裝 （Sustainable Fashion）時，經常被衣物浪費的震撼畫面及資訊衝擊到，讓我更深入思考自己可以在這方面做些什麼？停止購物才符合環保概念嗎？這一刀切方式明顯是不可能的！我會以建立永續衣櫥（Sustainable Wardrobe）方向進行，這不用犧牲個人風格又可繼續享受購物樂趣，簡單從生活習慣及有意識購物出發已可！

綠色時尚小貼士 01｜整理衣櫥

定期整理衣櫥！使用合適衣物收納工具及最符合空間與生活習慣的方式作分類，例如以季節／種類／長度／顏色分別掛放及摺疊存放。換季是檢視衣物的狀況、風格與合身度的最佳時機，將它們分成三類：保留、轉售、捐贈來處理。每星期花點時間為未來一週穿搭配襯，享受穿搭的樂趣同時，又可養成清楚個人衣物量的習慣。

綠色時尚小貼士 02｜好好照顧您的衣服

遵照標籤說明，注意是否適合水洗、水溫、乾衣轉速及燙斗熱力等等，一般衣物以攝氏30度水溫洗滌，既節能又可以讓洗衣劑發揮更好效果；有需要的話可使用洗衣袋或將衣物內外反轉才放進洗衣機。以晾曬代替烘乾，可以減少能源消耗同時避免衣物褪色及變形。

綠色時尚小貼士 03｜學習穿搭及選擇有質量恆久款

若對自己的衣著風格及體型不甚了解，可多關注穿搭教學或尋求專業協助。購買新衣物時最好先試穿，並投資於優質恆久款式作為衣櫥核心。建議比例：70-80% 恆久款 + 20-30% 當季流行款，互相配襯出不同時尚穿搭。

綠色時尚小貼士 04｜有目的性購物

在購買新衣物時可考慮：它如何與現有的衣物配搭？可以幫助你避免了因不懂穿搭而產生衣物浪費。善用現有的衣物，考慮有需要有目的時才購買新衣服，奉行購買一件便要處理一件舊衣物的方式對解決衣物囤積非常湊效。

綠色時尚小貼士 05｜購買永續時尚品牌

現在許多時尚品牌都在生產高品質又環保的時裝系列，可優先考慮有提供永續性、公平勞動政策和高透明度的品牌。習慣有意識去了解衣物的來源，如 #WhoMadeMyClothes 是促時裝供應鏈透明度方面極具影響力的國際性活動之一。

綠色時尚小貼士 06｜選擇少化學物布料

閱讀標籤了解衣物的製成物料，常見物料包括合成纖維如聚酯（Polyester)、尼龍（Nylon）等都含有較多化學物質，建議選擇天然／有機或有環保認證的物料如棉、麻、羊毛和絲綢或以回收材料製成的衣服比合成材料更具可持續性，因為它們是可生物降解對環境影響較小。例如再生合成纖維是絲的最佳替代品，它同樣柔軟順滑令衣服有奢華感！

綠色時尚小貼士 07｜租借或借用衣服

不少場合如婚宴或公司宴會都需以恰當衣著配合，可考慮租借或借用衣服以應對這些特殊場合。現有不同商戶都提倡共享衣櫥概念，提供寄賣回收及租用服飾服務，可減少僅使用一次後產生的浪費。

綠色時尚小貼士 08｜修補及加工

不要丟棄不合身或輕微磨損的衣服，坊間有不少經驗豐富的專家提供度身改衣、修補，甚至近年非常流行的Upcycling Workshop 教授縫紉技巧將舊衣加工改造，為舊衣物賦予新生命。

綠色時尚小貼士 09｜購買Pre-Loved服飾

在二手商店、寄售店和網上市場上購買二手衣服是減少浪費及節省金錢的好方法。有平台專門提供回收、寄賣甚至交換品牌服飾都常有驚喜！

作為地球村的一份子，大家都可以更注意自己的消費決定及行為，為地球及環境出一分力！