從北到南悲劇循環，兩個蘇丹的資源咀咒





正當蘇丹共和國兩個軍閥內訌打得難分難解之際，請不要忘記還有南蘇丹共和國一樣內亂停不了。南北兩個蘇丹原本同屬一個國家，經歷22年殘酷內戰後最終在2011年一分為二，可是這並未為兩個國家帶來和平，各內部勢力爭奪利益，內亂如影隨行，陷入惡性循環。最無奈的是，外部勢力為兩國內亂火上加油，在蘇丹舞台上一樣上演利益爭奪戰，蘇丹豐富的資源未有惠及人民，反之竟變成咀咒，淪為一切衝突的禍端。

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蘇丹在非洲是一大資源國，面積遼闊，農業和畜牧業本來得天獨厚，並擁有可探明可採石油儲量約45億桶，此外還擁有金、銀、鐵、鉻、銅、錳、鉛、鋅等礦產資源，至今已發現金礦礦床150多個，探明黃金儲量970噸，由此成為非洲第三大黃金生產國，而探明鐵礦儲量則有12.5億噸，鉻礦儲量1億多噸，再加上該國瀕臨紅海和貫穿尼羅河等重要戰略位置，大國焉能不覬覦？



蘇丹擁有如此豐富的天然資源卻成為失敗國家，人民生活悲慘，南北皆如是。蘇丹於1956年立國前南北地區已有不和，南部以黑人基督徒為主，明顯和北蘇丹以阿拉伯裔穆斯林明顯有差異。當英國二戰後在蘇丹開始去殖化，原本希望統合南蘇丹和烏干達，但是1947年的朱巴會議卻決定統合南北蘇丹，為這個地區埋下衝突種子。到了1983年蘇丹統治者要在全國實行伊斯蘭律法，令以基督教為主的南部起來反抗，爆發第二次漫長而血腥的內戰，自此北邊遭西方制裁。



西方助南蘇丹獨立，但分裂後75%油田劃歸南方，令北蘇丹經濟突然陷入困境。不過，由於南蘇丹是內陸國，通往紅海和其他地方的輸油管必須向北經過蘇丹，當時蘇丹獨裁總統巴希爾借此向南蘇丹收取昂貴的過境費，令到南北再為石油起紛爭。悲哀的是，南蘇丹獨立後正副總統為爭權爭利最後令這個新生國家陷入自己的內戰，不同軍政派系亦因爭奪資源的操控權而互相撕殺，到現在仍未穩定下來，最近更洪水為患，加深該國災難。



另方面，自北蘇丹失去南部領土，靠石油獲益的比例銳減，但金礦產量則開始飆升。今次發動政變的「快速支援部隊」將領達加洛和便在當年巴希爾庇蔭下，得以操控蘇丹的主要金礦貿易，與俄羅斯關係尤為密切，達加洛就俄烏戰爭立場上曾公開表態支持普京。現在在蘇丹便有由俄羅斯人營運的「麥羅埃金礦」(Meroe Gold)公司在其境內運作，並帶來俄民兵組織瓦格納部隊進駐蘇丹，主要職責是保護俄羅斯的礦業利益，但暗地裏有軍援蘇丹，並得軍閥助力在蘇丹紅海出口港企圖建立海軍基地。



事實上，外國力量經常因為在非洲具有龐大的政商利益，而涉入其內政，蘇丹更是他們的巨大目標。巴希爾在任時壟斷國家礦產利潤，除有俄羅斯支持外，更撘上中國一帶一路的便車，還聯合波斯灣產油國來對抗西方的制裁。到了2019年蘇丹人民走上街頭推翻巴希爾，美國也借機欲以民主之名建立親西方政權，借此抑制俄羅斯在當地不斷擴大其影響力。



除了大國外，蘇丹的價值對好些地區國家而言更是不容有失，埃及視蘇丹如「不可分割的領土」，對其國家安全特別重要。埃及政府曾表示「尼羅河就是埃及的生命，而尼羅河就等於蘇丹。」2021年政變推翻文人總理後，正規軍隊將領布爾漢一穩住政權首次出訪的國家，便是在政變中支持他的埃及，而沙特阿拉伯和阿聯酋則是達加洛背後金主，他們曾支付達加洛及其部隊協參與也門戰爭，因此海灣國家與這位軍頭關係特別密切。



以色列也不甘後人，希望能利用蘇丹來尋求更多阿拉伯國家的認同，結果成功在2020年與布爾漢達成突破性協議，宣布兩國關係正常化。今次兩個軍閥布爾漢和達加互相傾軌，背後有利益涉及的大國和地區國家儼陣以待，他們一方面表示會盡力推動兩派停火，促進和談，因他們也不想在蘇丹的利益受損，但另方面據消息指當中有國家低調向支持一方提供軍火，令到衝突停不了。看來，非常複雜兇險的蘇丹局勢，將因軍閥無法放棄自身利益而令和平無望，加上多國在蘇丹的不同博奕，這個擁有豐富資源的國家，似乎已無法為自己的命運解咒。