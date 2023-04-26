天蠍座月食殺到！辦公室鬥爭、公司架構重整、金融危機、地緣衝突都可能會發生？

這段時間需要留意的星象，除了水星逆行外，還有日月食。上周20號有白羊座日食，而接下來5月6日，還有一個天蠍座月食。

日月食是星象中的「不尋常現象」，會帶來一些無法預測的變化，是充滿極端變化的時期。如果你細心留意一下，可能會發現最近身處的地方和環境所發生的事情都出現了突發的變化。

日月食所蘊含的能量相當巨大，以月食為例，月食會發生在滿月時期，平日滿月時月亮又大又圓，散發著明亮的光芒。但在月食時，這個又圓又大的月亮卻會被遮蔽，失去一部分光芒。

同樣地，太陽每天都照耀大地，但在日食時，太陽的光芒卻會消失不見。

因此，日月食通常被視為不尋常的現象，因為這兩個「明燈」會突然熄滅，難免會引起一些恐懼的情緒。

用現代人的觀點來理解，其實這是一種突然的變化，太陽和月亮跟平日不同，進入一片黑暗之中，然而在經歷了這樣的轉化後，光明才會再次出現。

所以日月食可以理解為一種清洗，帶來重大變化，過程中可能會掉進黑暗期，過後卻會有新的事情誕生。

去年四次的日月食，都是在金牛 - 天蠍的軸線，影響的事務都是跟金錢、財務、資源、債務、危機有關，而接下來5月6日的月食，仍然是在天蠍座（14度58分），需要注意財經市場上的動盪，可能是一些債務、金融危機的消息，而日月食往往也容易引發一些災禍和意外。

天蠍座也與「分離」有關，而日月食的影響則主要體現在大眾和社會層面。因此，在公司或企業中可能會發生各種「關係的決裂」和「紛爭」，從辦公室內部爭鬥，到公司重大人事或架構調整；甚至可能延伸至國際關係，引發地緣衝突或再度加劇現有的矛盾。

《沽注一擲》劇照

不過，今年的日月食星座開始有所轉移，從金牛 - 天蠍轉到白羊 - 天秤。白羊和天秤的軸線，主題會是關於自己和他人的關係、與人競爭還是要保持平和，有別於金牛和天蠍的財務和資源。

之前4月20號發生的日食，正正就是在白羊座（29度50分）。這個日食帶來一些徹底的結束和新開始，這會是關於競爭和行動，如果發現自己一直的行動方向錯了，或想要爭取的東西，實在無法得到，這時也許要放手，重新再設定行動的方式、找一個適合自己的方向。有些事情既然努力了也無效、得不到想要的結果，那就不要死撐，不如檢討後換個跑道，重新出發。

至於在大眾層面，可能會帶更多的紛爭、國際上的軍事行動，還有意外、天災，尤其是跟「火」和「水」有關的，如火災、爆炸、水災等，都要特別留意。