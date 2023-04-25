開心香港 | 4.29全港戲院日睇戲$30！8大精選必睇電影：出爐視后鄭秀文《流水落花》 ／MIRROR成員主演《命案》、《死屍死時四十四》！一文睇清戲飛開售詳情

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於上星期圓滿落幕，看見演員上台領獎及發表感言一刻，難免感動，好想支持一班努力的演員！適逢日前政府宣布「開心香港」開鑼，重頭戲活動正正是4月29日$30睇戲，加上最近不少港產片都正在上映，不妨趁著這個好時機，身體力行支持香港電影！當然，同期亦不乏好口碑的外語片及動畫上映。「開心香港」全港戲院日平戲飛即將開賣，大家快啲睇睇有乜心水必睇好戲先啦！

先重溫「開心香港」全港戲院日詳情

日期：4月29日（星期六）

票價：劃一$30（首場長者及長者早場優惠低於$30將維持不變）

開售日期：4月27日（星期四）早上11時起

適用於：全港戲院（ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、MCL院線、新寶院線、新光戲院、寶石戲院）

網上購票平台Hong Kong Movie：https://hkmovie6.com/

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開心香港$30必睇電影 | 1. 《流水落花》：出爐影后鄭秀文真摯演繹！反映香港寄養服務困境

不少港產片都圍繞本地社會議題作題材，《流水落花》亦不例外。由出爐影后鄭秀文及陸駿光飾演寄養家長，在13年間不停經歷迎接孩子及與他們分離的瞬間，當中有患先天性疾病的、有原生家庭出現巨大問題的孩子，戲中反映香港不少真實的家庭問題，讓入場觀眾切切實實感受寄養孩子的情況，以及作為寄養家庭的喜悅及分離之痛。鄭秀文更憑著《流水落花》獲得第10次金像獎最住女主角提名，最終更勇奪這項殊榮！而電影主題曲《我這樣活了一天》亦奪得最佳原創電影歌曲！快點把握機會，入場欣賞眾演員真摯動人的演技及十分貼題的電影音樂！

電影場次

（圖片來源：《流水落花》Facebook）

（圖片來源：《流水落花》Facebook）

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