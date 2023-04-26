新居屋9154伙最快下月推 62折最平149萬

【晴報專訊】資助房屋供不應求，消息指房委會最快下月推售新一期居屋，6個屋苑共提供9,154個單位，創2014年復售居屋以來新高，當中4個新盤位於市區，其中啟德啟悅苑比鄰宋皇臺站有2,046伙，售價223萬至494萬元，當中實用面積475呎的今期「樓王」呎價料破萬元。位於安達臣道的安楹苑、安樺苑及安麗苑分別提供990至1,380伙，售169萬至394萬。

啟悅苑比鄰宋皇臺站，提供2,046伙。

復售以來最多單位 白表入息限額降

至於元朗朗天苑位處青山公路及朗天路交界，提供最多3,080個單位，最平單位亦坐落於此，280平方呎單位售149萬元。鄰近屯門泳池的兆翠苑雖只有518個單位，但有518平方呎屬今期最大的單位，售372萬元。

所有單位以市價62折出售，售價介乎149萬至494萬元，料2025至2026年入伙，最快下月接受申請，綠、白表配額比例建議維持4比6。房委會今期下調白表申請者入息限額，單身人士由3.3萬元降至3.1萬元、二人或以上家庭下調至6.2萬元，資產限額分別為73.5萬及147萬元。房委會委員招國偉認為，今期「納米樓」絕迹是進步，料銷情理想，近期樓價下調，調整入息及資產限額做法亦合理。

研收緊綠表 兩年不得在港擁物業

另外，早前名媛蔡天鳳被殺案轟動全港，死者前家翁持有豪宅，卻符合綠表資格購居屋引起關注。據悉房委會資助房屋小組今開會討論是否收緊綠表資格至與白表看齊，即買居屋前24個月，不得在港持有物業。倘建議獲通過，會在今期居屋申請時開始生效，適用於往後推售的居屋、綠置居及租置計劃項目。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，可在申請表要求申請人自行聲明在港無持住宅物業，若違規便可循刑事追究，以至收回公屋單位，增加阻嚇力。

另房屋局昨在立法會文件提到，房委會收回轄下約1,200個互委會辦事處，其中200個位於租住大廈保安閘範圍內，料有50個可改建為住宅，餘下會用於屋邨內部使用。當局稱，會預留部分單位以優惠租金租予關愛隊作辦事處，亦會預留及選擇合適單位作都市固體廢物設施房或環保署「回收便利點」；若仍有可用單位，可供其他團體按既定程序申請租用。