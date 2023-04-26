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26/04/2023

4部國產CT機MRI機 已在港領牌 落馬洲應急醫院推日間放射診斷

#國產電腦掃描器 #中央援港應急醫院 #磁力共振儀器 #電腦掃描器
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　　【晴報專訊】落馬洲中央援港應急醫院用途落實。醫管局宣布，今日起（26日）將醫院部分範圍劃作「日間放射診斷服務先導計劃」之用，為合資格病人作腦部等造影檢查；新界東及新界西聯網最先受惠。

 

落馬洲設施現由20人運作，不設放射科醫生，人手通過特別酬金或自選兼職等招募，主要來自北區醫院。左為新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉、右為醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬

 

　　局方指，初步每日有30個檢查名額，每年額外服務最少7,000人次。設施內4部國產電腦掃描器（CT機）及磁力共振儀器（MRI機）已在港領牌。

 

醫院為合適病人提供電腦掃描及磁力共振掃描造影檢查 （政府新聞處）

 

　　中央援港應急醫院在去年4月完工，12月底移交港府。醫管局指，院內放射部今起試行日間放射診斷服務，非緊急、情況穩定且行動自如的非住院病人，經所屬醫院轉介後，可到落馬洲設施作放射診斷，以免用顯影劑檢查為主，包括腦部、鼻竇、眼眶、胸腔等。受惠對象為新界東病人，下月擴展至新界西聯網，7月起再加入其他聯網病人使用。

 

3部CT機及1部1.5T MRI機已在港領牌

 

　　新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉指，公院放射診斷現由急症醫院提供，急症及常規檢查混雜，致等候時間及病人觀感不佳，故一直有意發展專門非緊急日間放射診斷服務。適逢應急醫院交付時有3部CT機及1部1.5T MRI機，具備試行條件，初步估計最少運作1年，冀能用3年。設施現時日均可做19個CT及9個MRI檢查，數據將儲存在醫管局影像儲存及傳輸系統，病人會由所屬醫院繼續治療和跟進。

 

中央購買器材「全新開箱」

 

　　醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬指，4部器材由「上海聯影醫療科技股份有限公司」生產，儀器已在港領牌，且由放射科醫生等專家確認影像效果無礙。他指，其中一台CT機配備先進的320排偵察器，公院僅有2台同規格儀器，能在1至2秒完成肺部等掃描，較公院常用儀器的4至5秒更快，且可作個人化處理，減約20%輻射量。他指，器材均由中央購買，屬「全新開箱」，日後如有需要可轉移至其他機構使用。

 

　　冼補充，會按個案類別先篩選輪候逾8至18個月者前來檢查，料各聯網有數千人合適，初步約20%有興趣，稍後會主動發信諮詢合適病人意向。

 

轉載自: 晴報

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