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26/04/2023

陳曉華勁讚靚仔 何廣沛激減29磅變韓星

#馬德鐘 #陳煒 #何廣沛 #陳曉華 #非常檢控觀 #張馳豪
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　　【晴報專訊】馬德鐘（馬神）、陳煒、何廣沛及陳曉華（Hera）昨日拍攝新劇《非常檢控觀》拍賣會戲份，為角色刻意減磅的廣沛激瘦現身，更瘦到面頰凹陷，Hera大讚拍檔靚仔，但自言喜歡有肉地的男生，所以廣沛並非她「那杯茶」。

 

Hera不停狂讚何廣沛靚仔，

 

　　何廣沛與陳曉華今次已是第四度合作，Hera昨日一見廣沛即重複三次大讚「真係好靚仔」：「廣沛好fit，你睇佢（塊面）幾削，上鏡好靚。」廣沛在劇中飾演「變臉」後在韓國發展的藝人，為配合《非》劇及另一部劇集的角色需要，他連續吃雞胸及蔬菜80多日，加上狂做運動，成功減掉13公斤（28.6磅），他笑說：「拍完劇都會keep，被人讚靚仔喎！」Hera雖大讚廣沛靚仔，但強調不會過電，「雖然佢有『全新面貌』，不過太瘦喇，我鍾意有肉（男仔）多啲。」是否指緋聞男友羅天宇？她即說：「事業為重呀！」

 

何廣沛投入韓星角色咬手指。

 

馬神讚陳煒記性好

 

　　同場的馬德鐘及陳煒在劇中飾演舊情人，但關係複雜，馬神說：「我哋係叔嫂關係，因為我哥哥係第三者，佢娶咗煒哥，之後過咗身。劇情發展我哋應該唔會復合嘅，我哋之間無曖昧，但我對煒哥有啲愧疚。」馬神在劇中飾演檢察官，而煒哥則演大律師，兩人將有對簿公堂的戲份，煒哥更要背誦大量專業名詞對白，雖然煒哥自嘲記性差，但馬神大讚：「煒哥記性好好，幾頁法庭戲劇本好輕鬆講晒。」

 

馬神與煒哥繼《雙生陌生人》後再度合作。

 

　　此外，《非》劇預計在七月或之前煞科，馬神表示完成劇集後會返內地登台，他笑言︰「疫情下呢幾年（登台）都停滯咗，所以要趁依家重新啟動。其實我都有飲歌，好似劉德華、張國榮嘅歌都會唱。」

 

張馳豪獲粉絲送台式飲品應援劇組。

轉載自: 晴報

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